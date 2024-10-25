Война прогнозов. Эксперты гадают, когда закончится СВО на Украине

Генералы, экономисты и политологи разошлись в оценке даты окончания конфликта

25 октября 2024, 06:15, ИА Амител

Российские военные / Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Ноябрь станет решающим месяцем в ходе СВО – таков очередной прогноз командира отряда СОБР "Ахмат" генерал-майора Апти Алаудинова. Вообще, последние месяцы явно богаты на версии (и предсказания на основе "данных свыше") об интенсивности боевых действий на Украине и даже их окончании. И бравый генерал здесь явно в первых рядах.

Вне зависимости от мотивов, по которым Алаудинов делает свои заявления, есть повод задуматься, станет ли 2024 год решающим в украинском конфликте, вмешаются ли в него высшие силы и действительно ли близится окончание "горячей фазы" спецоперации.

"Увидим серьезный результат"

В своем телеграм-канале командир спецназа "Ахмат" заявил, что ноябрь будет одним из самых результативных месяцев текущего года. "Мы увидим результат очень серьезный. Этот месяц поставит основную печать в завершении СВО", – сказал Алаудинов.

При этом он отметил, что российские военные используют "весь максимум" для завершения боевых действий, причем закончиться конфликт должен победой России, на ее условиях.

Несколько недель назад Апти Алаудинов сообщил в интервью "Комсомольской правде", что СВО завершится в 2024 году. И в этом он "больше чем уверен". Генерал уточнил, что "большую часть своих прогнозов" он основывает на Священном писании. Окончанию военного конфликта будут способствовать выборы в США, события на Ближнем Востоке, а также состояние Украины, стоящей на пороге внутренних тяжелых событий.

В августе 2024-го глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире канала "Россия 1" выражал уверенность в победе российских военных в СВО уже в 2024 году. "Победа 100% в этом году будет за нами, в этом нет сомнений. У них (ВСУ. – Прим. ред.) пехоты нет… Мы идем вперед, мы продвигаемся", – сказал чеченский лидер.

Военный политолог Михаил Александров замечает, что Алаудинов занимается не военно-политическими прогнозами, а поднятием морального духа нашей армии.

"Он должен говорить именно так. В годы Великой Отечественной войны Сталин говорил о необходимости обеспечить разгром немецко-фашистских войск в 1943 году. Потом говорил, что наша цель – победа в 1944 году. Он таким образом подбадривал солдат", – рассказал он amic.ru.

Впрочем, президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран – участниц БРИКС заметил, что называть конкретное время завершения СВО не стоит. "Определять какие-то сроки – это очень сложная вещь. И она вообще контрпродуктивная", – сказал глава государства.

Победа или затишье?

Надо сказать, предсказания о завершении военного противостояния активно делают не только российские военные и политики, с "той стороны" версий тоже хватает. В июле 2024-го украинский руководитель Зеленский в интервью "Би-Би-Си" предположил, что "горячая фаза" вооруженного противостояния может завершиться уже до конца текущего года.

"Оказывая давление на Россию, я думаю, можно договориться о дипломатическом урегулировании <...>. Это не значит, что все территории отвоевываются силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь", – сказал Зеленский. Он добавил, что положение на фронте предоставляет Киеву "выбор решительных действий" по прекращению военного конфликта "не позднее 2025 года".

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин уверен, что руководители России и Украины по-разному понимают прекращение боевых действий.

"Зеленский понимает это как перемирие, временное затишье. Именно поэтому он предлагает воздержаться от ударов по энергосистемам, чтобы восстановить ее у себя и не позволить пошатнуться своим позициям внутри страны. Мы цели и задачи СВО объявили давно. Теперь с каждым месяцем наши условия будут все более жесткими", – заявил он amic.ru.

По мнению эксперта, действия ВСУ вовсе не свидетельствуют, что украинское командование настроено на мирный исход:

"В Донбассе, в Курской области противник вовсе не ведет себя пассивно – он регулярно контратакует, пытаются завладеть населенными пунктами. Хотя в скором времени ВСУ, думаю, будут выбиты с курской земли, сейчас там идут очень жесткие бои".

В октябре на саммите Украина – Юго-Восточная Европа в Хорватии Зеленский снова высказал мнение, что противостояние с Россией может завершиться в 2024 году, для этого якобы имеется "реальный шанс". "В октябре, ноябре и декабре у нас есть реальный шанс продвинуть ситуацию к миру и продолжительной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор – выбор в пользу решительных действий по завершению… Не позднее 2025 года", – говорил Зеленский.

Эти заявления раскритиковал белорусский президент Александр Лукашенко, назвав их в интервью журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой "хотелками". Это его желания, и не больше. Вот это его суть. Это от неопытности. Поэтому его сегодняшние заявления с точки зрения специалистов больше смешны", – оценил белорусский лидер слова Зеленского.

Отвечая на вопрос Скабеевой о возможной дате окончания СВО, Лукашенко ответил: "Если бы ты сказала, что в этом году, я бы сказал: "Нет, военный конфликт в этом году не закончится".

Кто ставит на выборы в США?

Объективная оценка ситуации не дает повода предполагать, что СВО завершится в 2024 году, убежден Михаил Александров:

"Есть вероятность, что это случится в 2025-м, но при условии надлома морального духа ВСУ. Но, судя по всему, это случится ближе к концу 2026 года. Если оценивать мобилизационный потенциал Украины, при нынешнем уровне уничтожения его хватит примерно до 2029 года. Однако весь потенциал, как правило, не уничтожается – в определенный момент армия надламывается и утрачивает способность сопротивляться".

Правда, военный конфликт может иссякнуть в случае внутриполитических изменений на Украине, а также прекращения западной поддержки Киева, продолжает собеседник:

"Но вряд ли Запад прекратит поддержку, поэтому режим Зеленского сможет подкупами и угрозами оставаться у власти и продолжать воевать. Сейчас они пытаются сделать мобилизационный возраст ниже 25 лет. Но это не так критично, видимо. Общество серьезно возмутится, когда этот возраст будет ниже 23 лет".

Депутат Верховной рады Владимир Дубинский, находящийся ныне в СИЗО по обвинению в государственной измене, считает, что наступление мира на Украине – дело ближайших трех-четырех месяцев:

"Если победит Трамп – до инаугурации президента США. Если победит Харрис – до инаугурации президента США", – написал он в своем телеграм-канале.

Дубинский не исключает также долгосрочной заморозки конфликта на полтора-два десятка лет, однако для этого потребуется изменения конституции, а также "глобальная договоренность" России, НАТО, ЕС и КНР, которой пока нет.

Василий Дандыкин не считает выборы главы Белого дома решающими для военных действий:

"Вряд ли главные кандидаты на пост президента сильно различаются во внешней политике. При Трампе было введено немало антироссийских санкций, высылались дипломаты – почему кто-то решил, что его взгляд на проведение нами СВО может быть иным, чем у Харрис?"

Дандыкин, впрочем, допускает, что изменится тактика США в украинском конфликте:

"Символичным стал недавний приезд Байдена в Европу, где он встретился с лидерами Великобритании, Германии и Франции. Это может означать перенос тягот помощи Киеву на Европу, особенно на Германию, которая сейчас на втором месте по поставкам оружия ВСУ. Британия занимается терактами, диверсиями, а Франция пытается изобразить из себя великую державу".

Бывший спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер в сентябре заявил изданию Politico, что боевые действия на Украине завершатся, когда Россия решит остановиться. В то время, по мнению бывшего американского чиновника, "прямо сейчас у Путина нет причин прекращать конфликт".

Хозяева денег также смотрят на ситуацию не столь оптимистично. Международный валютный фонд (МВФ) в октябрьском обзоре экономики Украины указал, что при негативном сценарии развития событий военные действия могут продолжиться и в 2026 году. "Атаки на энергетическую инфраструктуру нанесли серьезный экономический ущерб и потери, а перспективы остаются крайне неопределенными", – говорится в документе.

Ужесточение или мобилизация

По мнению Василия Дандыкина, в 2024 году СВО все-таки не закончится:

"Конечно, нам тоже хочется, чтобы прекратились боевые действия, но обстановка к этому пока не располагает. Судя по всему, по той работе, что нами проделана, решающим будет 2025 год, его первое полугодие".

Михаил Александров считает, что Россия могла бы ускорить ход СВО более активными боевыми действиями двумя способами:

"Первый предусматривает использование нынешних ресурсов и ужесточение военных действий, надо наносить удары по объектам госуправления, системам связи, мобильной связи, учреждениям, компаниям, банкам. Нужно исключить для Украины возможность функционировать как организованный государственный организм. Сейчас мы бьем только по военным объектам, затягивая боевые действия. Наши власти хотят красиво выглядеть в глазах мирового общественного мнения, но это им слабо помогает".

Второй вариант, предлагаемый Александровым, предусматривает мобилизацию около миллиона человек и организацию глубоких прорывов стратегического характера, как это было в годы Великой Отечественной войны.

Однако мобилизация негативно скажется на экономике и вызовет общественное недовольство, поэтому Михаил Александров считает, что наиболее подходит вариант ужесточения боевых действий:

"Это не так затратно, а позитивные последствия здесь куда весомее негативных – мы приблизим крах украинского государства и нашу победу. Если же будем вести боевые действия в столь же неспешном режиме, как сейчас, – СВО продлится, видимо, примерно до конца 2026 года".

Справка. Необходимость очередной мобилизации в России – это в данном случае мнение эксперта. Как известно, об отсутствии необходимости в ней неоднократно говорили политики и наблюдатели. В мае 2024-го пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков заявил, что потребности в мобилизации в России нет. В июне 2024 года об этом высказался сам глава государства – на ПМЭФ Путин заявил, что "нет никакой необходимости проводить мобилизацию".