Ожить телом и душой. Как на Алтае ветеранам СВО помогают вернуться к мирной жизни

Барнаульский Центр реабилитации ветеранов — один из немногих в Сибири, где бывшим бойцам помогают комплексно

23 сентября 2024, 12:36, ИА Амител

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава Минсоцзащиты региона Наталья Оськина / Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Работу Центра социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий в Барнауле на прошлой неделе проверил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. О том, как здесь помогают восстановиться и вернуться к мирной жизни, главе региона рассказали сами бывшие бойцы.

За последние пару лет учреждение благодаря краевой поддержке стало ресурсным центром по оказанию помощи участникам специальной военной операции. Здесь помогают не только ветеранам боевых действий, но и их семьям.

О том, почему учреждение считается одним из самых сильных в Сибири, – в материале amic.ru.

Индивидуальная помощь для каждого

Барнаульский Центр социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий открылся в 2005 году.

Долгое время здесь работали в основном с ветеранами войн в Чечне и Афганистане. С 2022 года здесь чаще всего проходят восстановление участники спецоперации.

В центре помогают реабилитироваться после полученных в боях ранений. Подход к каждому индивидуальный, в зависимости от перенесенных травм. Здесь есть несколько массажных кабинетов, тренажерный зал с современным оборудованием для занятий лечебной физкультурой.

Созданы все условия, чтобы ветераны боевых действий могли привыкнуть к новым условиям. Информация на табличках дублируется шрифтом Брайля, в санузлах установлены поручни, а в холле есть передвижное кресло для тех, кому трудно ходить самому.

Фото: amic.ru

Но после такого сильнейшего стресса, как боевые действия, лечить нужно не только тело, но и душу, рассказывала amic.ru руководитель центра Елена Измайлова. Она подчеркивала, что, по-хорошему, реабилитацию должен пройти каждый вернувшийся боец.

Поэтому важную часть восстановления занимает работа с психологами. Квалифицированные специалисты помогают ветеранам проработать травмы, вернуться к мирной жизни и понять, что на "гражданке" они тоже очень нужны.

Также в центре работает "антистресс-лаборатория". Это кабинет со специальными массажными кроватями, которые расслабляют человека. А очки и наушники с успокаивающими звуками помогают полностью снять напряжение.

По словам руководителя, особую роль играет и возможность ветеранов пообщаться в центре с людьми, кто столкнулся с теми же самыми трудностями. Бывшие бойцы собираются вместе, поддерживают друг друга. В центре для них проводят киносеансы, спортивные мероприятия и творческие вечера.

Руководитель уверена, что именно такой комплексный подход позволяет сделать реабилитацию максимально эффективной. По ее словам, в Сибири не много центров, которые идут по этому пути. А потому алтайский считается одним из лучших.

Некоторые ветераны, оправившись от пережитого, сами начинают помогать другим бойцам, рассказал по итогам своего визита Виктор Томенко.

"Благодарен участникам СВО, ветеранам боевых действий, которые сегодня смогли со мной встретиться в центре. Один из них сам занялся организацией занятий по физкультуре для реабилитации. Кроме того, организовывает спортивные мероприятия. Еще один военнослужащий теперь получает высшее образование в сфере социальной работы. Договорились, что со стороны правительства края будем поддерживать подобные проекты, в которых сейчас нуждаются люди", – поделился глава региона. Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Посетителей все больше

Работу реабилитационного центра курирует Министерство социальной защиты Алтайского края.

В ведомстве amic.ru пояснили, что в 2023 году учреждение оказало более 14 тысяч услуг, которые получили 1200 человек. 315 из них – участники СВО и члены их семей. В 2024-м эти показатели уже выше. По данным на 1 сентября, реабилитацию прошли 1412 человек, 722 из которых – ветераны спецоперации и их близкие.

Учитывая увеличивающееся количество тех, кто обращается за помощью, власти Алтайского края за последний год значительно усилили учреждение. В 2023 году ему присвоили статус краевого ресурсного центра по оказанию помощи участникам специальной операции, получившим ранение. Здесь оказывают в том числе и юридическую поддержку.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Из краевого бюджета направлено около 10 млн рублей на улучшение инфраструктуры. В центре отремонтировали внутренние помещения, а также провели капремонт входной группы. Кроме того, на эти средства приобрели новую мебель, дополнительное оборудование и автомобиль.

То, что роль реабилитационного центра становится все более важной, отметил и губернатор. По его словам, уже обсуждаются возможности открытия филиалов в других городах.

"Потребность в этом всем будет только расти. Так что обсудили потенциальные возможности и для развития, расширения работы центра", – сказал Томенко

Как попасть на реабилитацию?

Для этого нужно подать заявление. Как правило, общественные организации и госпитали сами дают бойцам направление в центр. Но солдат может сделать это и самостоятельно.

Адрес центра: г. Барнаул, пр. Калинина, 7

Телефон: 8 (3852) 61-13-78, 8 (3852) 66-78-74

График работы – с 9 утра до 18 часов вечера с понедельника по пятницу