Озорные, шипящие и мурчащие. Очаровательные котята барнаульского зоопарка

5 августа барнаульский зоопарк "Лесная сказка" отмечает день рождения

05 августа 2023, 06:35, ИА Амител

Котенок Пумы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сегодня, 5 августа, зоопарк Барнаула отмечает 13-летие. За эти годы зверинец прирос множеством обитателей. И они не перестают радовать потомством. Как ранее писал amic.ru, в первой половине 2023 года в зоопарке случился настоящий беби-бум. Тут родились львята, тигрята, медвежата, а еще козлята и сурикаты. А в начале июня окотилась канадская пума.

В преддверии праздника мы приехали в зоопарк, чтобы снять "Переговорку" с его директором – Сергеем Писаревым (выпуск смотрите на следующей неделе). Конечно, наш фотограф не смог обойти вниманием подросших пушистых малышей.