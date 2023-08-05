Озорные, шипящие и мурчащие. Очаровательные котята барнаульского зоопарка
5 августа барнаульский зоопарк "Лесная сказка" отмечает день рождения
05 августа 2023, 06:35, ИА Амител
Котенок Пумы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Сегодня, 5 августа, зоопарк Барнаула отмечает 13-летие. За эти годы зверинец прирос множеством обитателей. И они не перестают радовать потомством. Как ранее писал amic.ru, в первой половине 2023 года в зоопарке случился настоящий беби-бум. Тут родились львята, тигрята, медвежата, а еще козлята и сурикаты. А в начале июня окотилась канадская пума.
В преддверии праздника мы приехали в зоопарк, чтобы снять "Переговорку" с его директором – Сергеем Писаревым (выпуск смотрите на следующей неделе). Конечно, наш фотограф не смог обойти вниманием подросших пушистых малышей.
Котята барнаульского зоопарка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
11:19:18 06-08-2023
Крепкого здоровья малышам!