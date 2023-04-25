Детский сад зверят. Самые милые фото и видео малышей барнаульского зоопарка
В последнее время в зоопарке настоящий беби-бум
25 апреля 2023, 06:40, ИА Амител
На Пасху, 16 апреля, в барнаульском зоопарке случилось радостное кошачье событие: почти одновременно родили львица Ая и тигрица Багира. Как отмечает директор зверинца Сергей Писарев, рождение малышей для них дело привычное, однако этот год выдался особенным. В новогоднюю ночь там родились медвежата, а в праздник Пасхи на свет появились тигрята.
Багира своих котят показала буквально через сутки, а вот полюбоваться (пока только сотрудникам) на маленьких львят можно было через неделю.
А в начале марта в зоопарке родилось сразу шестеро козлят. Сотрудники отмечают, что это рекордное количество.
Также на прогулках и при познании окружающего мира можно увидеть медвежат от Даши и Жорика, которые родились в Новый год. К сожалению, перед этим радостным событием медведь Жорик скончался.
Всех малышей барнаульского зоопарка смотрите в нашей фотоленте.
- Сурикаты
- Сурикаты
- Львята
- Ягненок муфлонов
- Нубийская козочка
- Ягненок муфлонов
- Камерунская козочка
- Гималайский медвежонок
- Гималайские медвежата
11:07:07 25-04-2023
прелестники. Спасибо за возможность увидеть эту радость!