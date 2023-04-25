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Детский сад зверят. Самые милые фото и видео малышей барнаульского зоопарка

В последнее время в зоопарке настоящий беби-бум

25 апреля 2023, 06:40, ИА Амител

Фото: @zoo_22
Фото: @zoo_22

На Пасху, 16 апреля, в барнаульском зоопарке случилось радостное кошачье событие: почти одновременно родили львица Ая и тигрица Багира. Как отмечает директор зверинца Сергей Писарев, рождение малышей для них дело привычное, однако этот год выдался особенным. В новогоднюю ночь там родились медвежата, а в праздник Пасхи на свет появились тигрята.

Багира своих котят показала буквально через сутки, а вот полюбоваться (пока только сотрудникам) на маленьких львят можно было через неделю.

А в начале марта в зоопарке родилось сразу шестеро козлят. Сотрудники отмечают, что это рекордное количество.

Также на прогулках и при познании окружающего мира можно увидеть медвежат от Даши и Жорика, которые родились в Новый год. К сожалению, перед этим радостным событием медведь Жорик скончался.

Всех малышей барнаульского зоопарка смотрите в нашей фотоленте. 

Фото: @zoo_22
Фото: vk.com/id179756346

В барнаульском зоопарке вслед за тигрятами родились львята

Теперь в "Лесной сказке" настоящий "детский сад котяток"
НОВОСТИОбщество
Барнаул Барнаульский зоопарк

Комментарии 1

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Гость

11:07:07 25-04-2023

прелестники. Спасибо за возможность увидеть эту радость!

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