Ранее музыкант объявлял о завершении гастрольных дней из-за проблем со здоровьем

30 марта 2023, 18:45, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube

Певец Оззи Осборн возвращается на сцену, сообщила его жена и менеджер Шэрон в программе Piers Morgan Uncensored.

В начале 2023 года музыкант объявил о завершении гастрольной деятельности из-за серьёзных проблем со здоровьем. Тогда он отмечал, что так и не восстановился после травмы позвоночника, а потому не сможет справиться с путешествиями.

"Никогда бы не подумал, что мои гастрольные дни закончатся таким образом. Моя команда сейчас придумывает идеи, где я смогу выступать без необходимости переезжать из города в город и из страны в страну", – заявлял тогда Осборн.

Тем не менее рокер неоднократно говорил, что очень хочет снова вернуться на сцену. И в марте его друг изданию The Sun сообщал, что музыкант рассматривает возможность давать концерты в инвалидном кресле, так как всё ещё испытывает трудности с равновесием и не может долго стоять на ногах без посторонней помощи.

И вот теперь официально объявлено, что Оззи возвращается. По словам его супруги, легендарный метал-певец пошёл на поправку выступит на фестивале Power Trip в Калифорнии, который пройдёт с 6 по 8 октября. Также там дадут концерты Metallica, Tool, Iron Maiden, Guns N' Roses и AC/DC.