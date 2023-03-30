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Оззи Осборн возвращается на сцену

Ранее музыкант объявлял о завершении гастрольных дней из-за проблем со здоровьем

30 марта 2023, 18:45, ИА Амител

Кадр из видео: YouTube
Кадр из видео: YouTube

Певец Оззи Осборн возвращается на сцену, сообщила его жена и менеджер Шэрон в программе Piers Morgan Uncensored.

В начале 2023 года музыкант объявил о завершении гастрольной деятельности из-за серьёзных проблем со здоровьем. Тогда он отмечал, что так и не восстановился после травмы позвоночника, а потому не сможет справиться с путешествиями.

"Никогда бы не подумал, что мои гастрольные дни закончатся таким образом. Моя команда сейчас придумывает идеи, где я смогу выступать без необходимости переезжать из города в город и из страны в страну", – заявлял тогда Осборн.

Тем не менее рокер неоднократно говорил, что очень хочет снова вернуться на сцену. И в марте его друг изданию The Sun сообщал, что музыкант рассматривает возможность давать концерты в инвалидном кресле, так как всё ещё испытывает трудности с равновесием и не может долго стоять на ногах без посторонней помощи.

И вот теперь официально объявлено, что Оззи возвращается. По словам его супруги,  легендарный метал-певец пошёл на поправку выступит на фестивале Power Trip в Калифорнии, который пройдёт с 6 по 8 октября. Также там дадут концерты Metallica, Tool, Iron Maiden, Guns N' Roses и AC/DC.

"Он никогда не останавливался. Он вернулся", – цитирует Шэрон Осборн издание Metal Edge.

Комментарии 3

  • Оззи несокрушимый! \m/
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Это да. Но может уже не стоит? Уходить надо если не на пике, то хотя бы близко. Сможет он уже также спеть мистера краули и другое?
    30 марта, Гость   Ответить
  • Реанимация хэви-метал силами перечисленных товарищей- гальванизация трупа... тело умерло, но его тычут электродами и оно дёргается... зачем, когда полно молодых, задорных и техничных отличных групп (правда, не британских)? Да хоть бы и немецки или польских.
    31 марта, Гость   Ответить
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