Пациент устроил пожар в больнице Новоалтайска
Огонь успели потушить сотрудники медучреждения до приезда пожарных
25 мая 2024, 08:31, ИА Амител
Последствия пожара в Новоалтайской ЦГБ / Фото: МЧС Алтайского края
Пациент поджег документы в Центральной горбольнице Новоалтайска в ночь на 25 мая, сообщили в МЧС Алтайского края.
Пожар потушили сотрудники учреждения до приезда спасателей. Пройденная огнем площадь составила половину квадратного метра.
По какой причине пациент устроил возгорание, не уточняется.
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