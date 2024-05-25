Пациент устроил пожар в больнице Новоалтайска

Огонь успели потушить сотрудники медучреждения до приезда пожарных

25 мая 2024, 08:31, ИА Амител

Последствия пожара в Новоалтайской ЦГБ / Фото: МЧС Алтайского края

Пациент поджег документы в Центральной горбольнице Новоалтайска в ночь на 25 мая, сообщили в МЧС Алтайского края.

Пожар потушили сотрудники учреждения до приезда спасателей. Пройденная огнем площадь составила половину квадратного метра.

По какой причине пациент устроил возгорание, не уточняется.