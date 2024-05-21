В Барнауле при пожаре в многоэтажке на улице Малахова спасли 11 человек
В одной из квартир горели вещи и мебель
21 мая 2024, 13:15, ИА Амител
Последствия пожара и эвакуация жителей на Малахова, 97 / Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле сотрудники МЧС спасли 11 человек при пожаре в десятиэтажном жилом доме по улице Малахова, 97, сообщили в чрезвычайном ведомстве.
Возгорание случилось 21 мая в квартире на седьмом этаже.
В тушении пламени участвовали 36 специалистов и восемь единиц пожарной техники. Пройденная огнем площадь составила около 30 "квадратов" – горели вещи и мебель.
Пострадавших нет. Причину случившегося устанавливают.
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