Пациентка рассказала, как болеют "немой" пневмонией

Даже после длительного лечения у нее остались осложнения

09 октября 2024, 18:35, ИА Амител

Больничный коридор / Фото: pxhere.com/ru/photo/1413615

Жительница Новосибирска переболела "немой" пневмонией: насморк прошел за пару дней, но затем появились одышка и тахикардия, которые она приняла за проблемы с сердцем. Рентген ничего не показал, и только КТ выявило пневмонию без кашля и хрипов, пишет "КП-Новосибирск".

32-летняя Анна простудилась в конце августа. Насморк прошел за два дня, но затем началась тахикардия и одышка. Она обследовалась у кардиолога, который направил ее на ЭКГ. Обследование показало большую нагрузку на сердце, но причину так и не выяснили. Препараты для нормализации пульса не улучшили дыхание. Анализы не выявили воспаления, рентген не показал очагов.

"Мне было даже по квартире ходить тяжело. Было страшно, потому что не понимала, что происходит", – рассказала девушка.

После месяца обследований терапевт направил Анну на КТ из-за проблем с дыханием. В итоге поставили диагноз "очаговая пневмония" без явных признаков. После начала лечения улучшение наступило уже через три дня.

Пневмония прошла, но остались осложнения: одышка и небольшая тахикардия.