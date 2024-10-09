Пациентка рассказала, как болеют "немой" пневмонией
Даже после длительного лечения у нее остались осложнения
09 октября 2024, 18:35, ИА Амител
Жительница Новосибирска переболела "немой" пневмонией: насморк прошел за пару дней, но затем появились одышка и тахикардия, которые она приняла за проблемы с сердцем. Рентген ничего не показал, и только КТ выявило пневмонию без кашля и хрипов, пишет "КП-Новосибирск".
32-летняя Анна простудилась в конце августа. Насморк прошел за два дня, но затем началась тахикардия и одышка. Она обследовалась у кардиолога, который направил ее на ЭКГ. Обследование показало большую нагрузку на сердце, но причину так и не выяснили. Препараты для нормализации пульса не улучшили дыхание. Анализы не выявили воспаления, рентген не показал очагов.
"Мне было даже по квартире ходить тяжело. Было страшно, потому что не понимала, что происходит", – рассказала девушка.
После месяца обследований терапевт направил Анну на КТ из-за проблем с дыханием. В итоге поставили диагноз "очаговая пневмония" без явных признаков. После начала лечения улучшение наступило уже через три дня.
Пневмония прошла, но остались осложнения: одышка и небольшая тахикардия.
19:22:16 09-10-2024
Что ясно из статьи. Она заболела, и у неё появились одышка и тахикардия. Её вылечили, но у неё остались осложнения: одышка и тахикардия. 🤨
11:43:15 10-10-2024
Гость (19:22:16 09-10-2024) Что ясно из статьи. Она заболела, и у неё появились одышка и... Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое.
19:25:57 09-10-2024
Микоплазма...
11:09:08 10-10-2024
а слушать врачи уже не умеют?
13:11:20 10-10-2024
Гость (11:09:08 10-10-2024) а слушать врачи уже не умеют? ... А пневмонию не всегда можно услышать. Если тем более и рентген ничего не показал...
13:35:42 10-10-2024
Гость (13:11:20 10-10-2024) А пневмонию не всегда можно услышать. Если тем более и рентг... да, да. Рентген ничего не показал, а более точный КТ слишком дорого для нашей медицины по ОМС и поэтому врачи его не назначают, в конечном итоге пусть человек мучается от неправильного диагноза. Хорошо, девушке повезло. Учитывая, что пневмония смертельная болезнь, так в нашей стране люди и помирают от неопознанной вовремя болезни.