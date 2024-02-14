Пациентку алтайской больницы накормили рыбой с глистами

По словам женщины, ей "упорно доказывали", что продукт прошел обработку

14 февраля 2024, 09:25, ИА Амител

Рыба с глистами / Фото: "Бийск 22"

Пациентка инфекционного отделения центральной городской больницы Бийска пожаловалась на глистов в еде.

13 февраля женщина сделала фото, на котором отчетливо видно несколько белых червячков на рыбном филе.

"Вот так кормят взрослых и детей в инфекционном отделении ЦГБ. Сначала спорят, что это кости такие, а потом упорно доказывают, что все в порядке, так как прошла обработка рыбы", – приводит слова женщины телеграм-канал "Бийск 22".

В комментариях пользователи рассказали, что сейчас некачественная рыба попадается в том числе и в магазинах. Причина может быть в нарушении условий транспортировки.

В начале февраля ученики бийской кадетской школы нашли червей в пшенной каше, которую подали им в столовой. Следователи уже проводят проверку.