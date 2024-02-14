Пациентку алтайской больницы накормили рыбой с глистами
По словам женщины, ей "упорно доказывали", что продукт прошел обработку
14 февраля 2024, 09:25, ИА Амител
Пациентка инфекционного отделения центральной городской больницы Бийска пожаловалась на глистов в еде.
13 февраля женщина сделала фото, на котором отчетливо видно несколько белых червячков на рыбном филе.
"Вот так кормят взрослых и детей в инфекционном отделении ЦГБ. Сначала спорят, что это кости такие, а потом упорно доказывают, что все в порядке, так как прошла обработка рыбы", – приводит слова женщины телеграм-канал "Бийск 22".
В комментариях пользователи рассказали, что сейчас некачественная рыба попадается в том числе и в магазинах. Причина может быть в нарушении условий транспортировки.
В начале февраля ученики бийской кадетской школы нашли червей в пшенной каше, которую подали им в столовой. Следователи уже проводят проверку.
09:43:55 14-02-2024
Накормили все-таки?
09:46:15 14-02-2024
Так везде так кормят)))))))))) А химоза, типа пальмы, которую везде добавляют и НИКТО НЕ КОНТРОЛИРУЕТ! - еще вреднее для организма!
09:50:59 14-02-2024
Где контроль и наказания?
10:24:03 14-02-2024
Сейчас главное что бы на бумаге все было чисто, а по факту никто ни на что не смотрит.
10:25:46 14-02-2024
Гельминтами часто рабы заражена. Встречал таких и в горбуше, купленной в Марии-Ра, и в рыбных консервах. К сожалению, неоднократно. Тут не вина больницы. Тут сложный вопрос к рабыкам, где ловить рыбу, а где не ловить. Если внимательно будете кушать рыбу, разделывая на маленькие кусочки и рассматривая, будете неприятно удивлены частотой нахождения подобных включений.
10:28:46 14-02-2024
Если в грибе и рыбе есть червь, значит они съедобные
10:33:34 14-02-2024
Рыба вся такая. Просто когда женщина дома есть, очки не надевает. Ничего страшного в этом нет: рыба проморожена как следует на 10 раз. Так что червячки и их яйца дохлые, как бактерии в чая из анекдота.
10:37:21 14-02-2024
Ребята пора уже давно привыкнуть.У нас самая хоршая медицина , самый хороший общественный транспорт, самая хорошая и дешевая комуналка, самый чистые дороги , самые большие зарплаты и в обще самые честные и отзывчивые руководители края.
10:48:12 14-02-2024
Гость (10:37:21 14-02-2024) Ребята пора уже давно привыкнуть.У нас самая хоршая медицина... ... и самые добрые и умные комментаторы, сеющие добро и не льющие желчь
10:55:47 14-02-2024
Ага !И мы -самые счастливые и червивые.
11:12:43 14-02-2024
Жалуется она, что красной рыбой ее кормят, ну-ну.
11:13:07 14-02-2024
В морской рыбе глистов нет - это другое
11:48:07 14-02-2024
Гость (11:13:07 14-02-2024) В морской рыбе глистов нет - это другое... А в глистах нет морской рыбы
13:45:35 14-02-2024
Гость (11:48:07 14-02-2024) А в глистах нет морской рыбы... Блин.. а так хотелось бы(
12:35:02 14-02-2024
Гость (11:13:07 14-02-2024) В морской рыбе глистов нет - это другое... Увы, это неверный стереотип. И в морской есть.
14:07:11 14-02-2024
В консервах очень даже попадается. Причем, браком это не считается. Меня больше слабосолёная селёдка напрягает. А морепродукты вообще с какахами.
15:03:25 14-02-2024
А кудаж они денутся из рыбы? Даже из обработанной. Так обработанные в ней и останутся
19:19:40 14-02-2024
тоже помню в городской больнице на обеде в чашке с черной икрой с кусочком мраморной телятины я обнаружил что то наподобие червя и отодвинув пошол и купил ролтон
19:38:23 14-02-2024
нее..., наши так не могли... Явно шпион на кухне, привёз глистов американских!