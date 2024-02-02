Следком начал проверку из-за каши с червями в бийской кадетской школе

По ее результатам примут процессуальное решение

02 февраля 2024, 11:33, ИА Амител

Каша с червями из столовой / Фото: соцсети

В Бийске следователи начали доследственную проверку после жалоб на кашу с червями из столовой кадетской школы.

Как сообщили в региональном управлении СК, поводом для проверки стали сообщения об инциденте в СМИ. В ее рамках следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут юридическую оценку сотрудникам предприятия общественного питания по статье УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Решение о возбуждении дела примут по результатам проверки.

Ранее директор школы Елена Гурова допустила, что снимок каши с червями – это "диверсия" учащихся. По ее словам, в школе питание однотипное и нередко дети начинают протестовать. Претензий к оператору школьного питания "Большая перемена" у учебного заведения обычно нет, отмечала она. Тот, в свою очередь, пообещал разобраться в случившемся и наказать виновных.