Следком начал проверку из-за каши с червями в бийской кадетской школе
По ее результатам примут процессуальное решение
02 февраля 2024, 11:33, ИА Амител
В Бийске следователи начали доследственную проверку после жалоб на кашу с червями из столовой кадетской школы.
Как сообщили в региональном управлении СК, поводом для проверки стали сообщения об инциденте в СМИ. В ее рамках следователи установят обстоятельства произошедшего и дадут юридическую оценку сотрудникам предприятия общественного питания по статье УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Решение о возбуждении дела примут по результатам проверки.
Ранее директор школы Елена Гурова допустила, что снимок каши с червями – это "диверсия" учащихся. По ее словам, в школе питание однотипное и нередко дети начинают протестовать. Претензий к оператору школьного питания "Большая перемена" у учебного заведения обычно нет, отмечала она. Тот, в свою очередь, пообещал разобраться в случившемся и наказать виновных.
13:03:01 02-02-2024
вот поэтому боятся телефонов детей ! В диверсию не верю! У нас и мышу находили в гречке!7
15:18:52 02-02-2024
Так это опарыш, он в крупе не живёт ;)
18:22:05 02-02-2024
А кто боится то? У нас теперь каждый второй кинорежиссер.Снимаем все подряд, главное чтоб потом как сенсацию все преподнести. Я думаю что все это в школе можно было решить.