Пациентов с психическими расстройствами в России будут лечить током

Такая терапия была распространена в 1940-х годах

16 сентября 2024, 07:14, ИА Амител

Больничный коридор / Фото: pxhere.com/ru/photo/747943

В России вновь будут использовать электрошок для лечения психических расстройств. Этот метод был одобрен Минздравом РФ, пишет ОСН.

Электросудорожная терапия (ЭСТ) была широко распространена в 1940-1950-х годах. Позже она стала терапией "последней надежды".

С 1 января 2025 года планируют применять ЭСТ и транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС) для лечения расстройств личности. К ним относятся параноидное, шизоидное, диссоциальное и другие расстройства.

Эти методы предложили из-за неэффективности существующих подходов к лечению пациентов. Отмечается, что, по данным авторов нововведения, электросудорожная терапия обеспечивает ремиссию только в 20% случаев тяжелой депрессии.