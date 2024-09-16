Пациентов с психическими расстройствами в России будут лечить током
Такая терапия была распространена в 1940-х годах
16 сентября 2024, 07:14, ИА Амител
В России вновь будут использовать электрошок для лечения психических расстройств. Этот метод был одобрен Минздравом РФ, пишет ОСН.
Электросудорожная терапия (ЭСТ) была широко распространена в 1940-1950-х годах. Позже она стала терапией "последней надежды".
С 1 января 2025 года планируют применять ЭСТ и транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС) для лечения расстройств личности. К ним относятся параноидное, шизоидное, диссоциальное и другие расстройства.
Эти методы предложили из-за неэффективности существующих подходов к лечению пациентов. Отмечается, что, по данным авторов нововведения, электросудорожная терапия обеспечивает ремиссию только в 20% случаев тяжелой депрессии.
08:50:58 16-09-2024
Может дустом попробовать?
09:58:56 16-09-2024
Сергей (08:50:58 16-09-2024) Может дустом попробовать?... Или дрыном?
09:26:23 16-09-2024
Бесов изгонять нужно молитвою. Бабушку-травницу из тайги выписать ещё.
10:36:34 16-09-2024
Кхм... (09:26:23 16-09-2024) Бесов изгонять нужно молитвою. Бабушку-травницу из тайги вып... дорого это выписывать. в тайгу их. кто вышел - значит излечился, кто не вышел. значит был безнадежно больной
10:02:20 16-09-2024
деградация как она есть и дна не видно...а рыжих будем на кострах сжигать или пока рано?
10:06:39 16-09-2024
вот почему среди живых электромонтажников - нет психически больных )))
10:07:35 16-09-2024
Судя по последним высказываниям высокопоставленных чиновников .... с них и возобновлять требуется.
10:24:12 16-09-2024
лечение шизиков током не даст справку на права а только усугубит положение
12:28:43 16-09-2024
Мне отвратительна эта новость. Не должны применяться такие методы, даже к подобным больным...
13:32:08 16-09-2024
Это дешевле, чем научиться делать хорошие лекарства. У нас. За бугром все есть.
13:56:31 16-09-2024
Опробовать нужно на людях, которые принимают такие законы и их семьях.
16:30:28 16-09-2024
Гость (13:56:31 16-09-2024) Опробовать нужно на людях, которые принимают такие законы и ...
На их детях. Показательно причем.
14:33:26 16-09-2024
новое - хорошо забытое старое