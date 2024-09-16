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Пациентов с психическими расстройствами в России будут лечить током

Такая терапия была распространена в 1940-х годах

16 сентября 2024, 07:14, ИА Амител

Больничный коридор / Фото: pxhere.com/ru/photo/747943
Больничный коридор / Фото: pxhere.com/ru/photo/747943

В России вновь будут использовать электрошок для лечения психических расстройств. Этот метод был одобрен Минздравом РФ, пишет ОСН.

Электросудорожная терапия (ЭСТ) была широко распространена в 1940-1950-х годах. Позже она стала терапией "последней надежды".

С 1 января 2025 года планируют применять ЭСТ и транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС) для лечения расстройств личности. К ним относятся параноидное, шизоидное, диссоциальное и другие расстройства.

Эти методы предложили из-за неэффективности существующих подходов к лечению пациентов. Отмечается, что, по данным авторов нововведения, электросудорожная терапия обеспечивает ремиссию только в 20% случаев тяжелой депрессии.

медицина

Комментарии 13

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Сергей

08:50:58 16-09-2024

Может дустом попробовать?

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Гость

09:58:56 16-09-2024

Сергей (08:50:58 16-09-2024) Может дустом попробовать?... Или дрыном?

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Кхм...

09:26:23 16-09-2024

Бесов изгонять нужно молитвою. Бабушку-травницу из тайги выписать ещё.

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Гость

10:36:34 16-09-2024

Кхм... (09:26:23 16-09-2024) Бесов изгонять нужно молитвою. Бабушку-травницу из тайги вып... дорого это выписывать. в тайгу их. кто вышел - значит излечился, кто не вышел. значит был безнадежно больной

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Гость

10:02:20 16-09-2024

деградация как она есть и дна не видно...а рыжих будем на кострах сжигать или пока рано?

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электрик

10:06:39 16-09-2024

вот почему среди живых электромонтажников - нет психически больных )))

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Гость

10:07:35 16-09-2024

Судя по последним высказываниям высокопоставленных чиновников .... с них и возобновлять требуется.

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10:24:12 16-09-2024

лечение шизиков током не даст справку на права а только усугубит положение

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Гость

12:28:43 16-09-2024

Мне отвратительна эта новость. Не должны применяться такие методы, даже к подобным больным...

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Гость

13:32:08 16-09-2024

Это дешевле, чем научиться делать хорошие лекарства. У нас. За бугром все есть.

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Гость

13:56:31 16-09-2024

Опробовать нужно на людях, которые принимают такие законы и их семьях.

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Гость

16:30:28 16-09-2024

Гость (13:56:31 16-09-2024) Опробовать нужно на людях, которые принимают такие законы и ...
На их детях. Показательно причем.

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воистину

14:33:26 16-09-2024

новое - хорошо забытое старое

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