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Пациенты новосибирской больницы лечатся вместе с червями и тараканами

Женский туалет для одной из больных стал настоящим открытием

14 ноября 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Пациенты новосибирской городской больницы пожаловались на условия, в которых им приходится лечиться. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

По словам одной из пациенток, по стенам бегают тараканы, убираются в больнице плохо, все в пыли, а женский туалет стал для девушки настоящим ужасным открытием.

"Там черные черви! Для меня загадка, откуда они – на бочке, на ободке", – рассказала горожанка.

Новосибирцы говорят, что врачи в больнице работают хорошо, но вот местная еда и уровень чистоты вызывают серьезные проблемы.

Новосибирская область медицина

Комментарии 4

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Гость

14:34:54 14-11-2023

Так и в барнаульских больницах не лучше.

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Гость

14:55:28 14-11-2023

- Вы чем блох лечите? - А они у меня не болеют.

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Гость

15:36:01 14-11-2023

Вся Россия так лечится, для нас это норма.

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Гость

15:43:33 14-11-2023

Да ладно на людей, тараканы то выздоравливают хоть?

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