Пациенты новосибирской больницы лечатся вместе с червями и тараканами

Женский туалет для одной из больных стал настоящим открытием

14 ноября 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Пациенты новосибирской городской больницы пожаловались на условия, в которых им приходится лечиться. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

По словам одной из пациенток, по стенам бегают тараканы, убираются в больнице плохо, все в пыли, а женский туалет стал для девушки настоящим ужасным открытием.

"Там черные черви! Для меня загадка, откуда они – на бочке, на ободке", – рассказала горожанка.

Новосибирцы говорят, что врачи в больнице работают хорошо, но вот местная еда и уровень чистоты вызывают серьезные проблемы.