Пациенты новосибирской больницы лечатся вместе с червями и тараканами
Женский туалет для одной из больных стал настоящим открытием
14 ноября 2023, 14:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Пациенты новосибирской городской больницы пожаловались на условия, в которых им приходится лечиться. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
По словам одной из пациенток, по стенам бегают тараканы, убираются в больнице плохо, все в пыли, а женский туалет стал для девушки настоящим ужасным открытием.
"Там черные черви! Для меня загадка, откуда они – на бочке, на ободке", – рассказала горожанка.
Новосибирцы говорят, что врачи в больнице работают хорошо, но вот местная еда и уровень чистоты вызывают серьезные проблемы.
14:34:54 14-11-2023
Так и в барнаульских больницах не лучше.
14:55:28 14-11-2023
- Вы чем блох лечите? - А они у меня не болеют.
15:36:01 14-11-2023
Вся Россия так лечится, для нас это норма.
15:43:33 14-11-2023
Да ладно на людей, тараканы то выздоравливают хоть?