Тонны медицинских отходов больше четырех месяцев не могут утилизировать в Барнауле
ИП, с которым заключен контракт на утилизацию, не имеет разрешения на эту деятельность
14 ноября 2023, 13:15, ИА Амител
В Барнауле более четырех месяцев не могут утилизировать медицинские отходы, которые полиция нашла в заброшенных гаражах. Об этом сообщает "Толк".
"Черные утилизаторы" месяцами хранили все в гаражах, но после того как в дело вмешалась полиция, отходы передали барнаульской компании "УМПО". 7,3 тонны сожгли, но еще 7,5 тонны продолжают хранить в рефрижераторах. Среди отходов есть те, что складировались с 2020 года, окровавленные и негерметичные.
В УМПО предположили, что утилизацией должно заниматься Росимущество, направили запрос, но ответа пока не получили. Представитель компании-подрядчика пришел и предложил УМПО утилизировать отходы по цене от 2,7 до 5 рублей за кг, при том что себестоимость сжигания килограмма медотходов составляет 40-55 рублей.
"Согласно СанПиНу, медицинские отходы классов Б и В (к ним относятся те же шприцы, капельницы, предметы, содержащие биологические жидкости, и т.д.) должны уничтожаться в течение суток, при хранении в холодильниках – в срок до недели, в морозилках – до 1 месяца", – отмечает "Толк".
В Росимуществе журналистам ответили, что ведомство заключило контракт на утилизацию отходов. ИП, который получил его, не имеет права на проведение таких работ, но может нанимать субподрядчиков для утилизации отходов I-IV классов опасности. Говорят, сейчас таких субподрядчиков ищут.
По данным "Спарк Интерфакс", это единственный подобный контракт у предпринимателя. В остальном он занимается продуктами, напитками и сигаретами.
13:18:50 14-11-2023
как же люди денег хотят халявных. ни с чем не считаются.
15:04:29 14-11-2023
ИПшник конечно фееричный *******. При себестоимости 50 р/кг, раняет аукцион с ценой 4,8 р/кг, а потом упорно ищет субподрядчиков, это прям сильно надо быть.....
15:35:39 14-11-2023
а как с организацией, не имеющей право делать данную работу заключили контракт? Да здравствует 44-ФЗ, который дает возможность всем мошенникам греть руки на госконтрактах! И ведь нельзя в описании объекта закупки указать, что организация должна иметь право на такую работу. Закон не позволяет! А держать медотходы в гаражах позволяет! Вот такая логика во всем управлении нашего государства.
16:19:55 14-11-2023
Что-то много статей в последнее время появилось по поводу госзакупок. Очень много накопилось конечно вопросов по процедурам. Выигрывает чёрте кто, потом проблемы возникают. Видимо стали эту тему тормошить. Надеюсь наведут порядок.