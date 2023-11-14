Тонны медицинских отходов больше четырех месяцев не могут утилизировать в Барнауле

ИП, с которым заключен контракт на утилизацию, не имеет разрешения на эту деятельность

14 ноября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле более четырех месяцев не могут утилизировать медицинские отходы, которые полиция нашла в заброшенных гаражах. Об этом сообщает "Толк".

"Черные утилизаторы" месяцами хранили все в гаражах, но после того как в дело вмешалась полиция, отходы передали барнаульской компании "УМПО". 7,3 тонны сожгли, но еще 7,5 тонны продолжают хранить в рефрижераторах. Среди отходов есть те, что складировались с 2020 года, окровавленные и негерметичные.

В УМПО предположили, что утилизацией должно заниматься Росимущество, направили запрос, но ответа пока не получили. Представитель компании-подрядчика пришел и предложил УМПО утилизировать отходы по цене от 2,7 до 5 рублей за кг, при том что себестоимость сжигания килограмма медотходов составляет 40-55 рублей.

"Согласно СанПиНу, медицинские отходы классов Б и В (к ним относятся те же шприцы, капельницы, предметы, содержащие биологические жидкости, и т.д.) должны уничтожаться в течение суток, при хранении в холодильниках – в срок до недели, в морозилках – до 1 месяца", – отмечает "Толк".

В Росимуществе журналистам ответили, что ведомство заключило контракт на утилизацию отходов. ИП, который получил его, не имеет права на проведение таких работ, но может нанимать субподрядчиков для утилизации отходов I-IV классов опасности. Говорят, сейчас таких субподрядчиков ищут.

По данным "Спарк Интерфакс", это единственный подобный контракт у предпринимателя. В остальном он занимается продуктами, напитками и сигаретами.