Пациенты с обморожениями начали обращаться к врачам в Алтайском крае

О первых таких пациентах сообщили бийские медики

17 ноября 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Бийске в травмпункт горбольницы № 2 начали обращаться пациенты с обморожениями, несмотря на плюсовые температуры, сообщают в медучреждении.

Так, накануне к врачам пришел 38-летний мужчина. По его словам, после работы на улице он зашел в теплое помещение и ощутил покалывание и пощипывание в стопах. Оказалось, у него были обморожены пальцы на ногах, а некоторые от этого даже потемнели.

В итоге горожанину сделали перевязку, предупредили о возможных последствиях и направили в отделение гнойной хирургии ЦГБ.

Ранее врач Виктор Сигитов рассказал amic.ru, что можно и что нельзя делать при обморожении.