Более 1,2 тысячи жителей Алтайского края покалечились из-за гололеда с начала ноября
В госпиталь попали 35 человек
10 ноября 2023, 16:05, ИА Амител
В Алтайском крае с 1 по 9 ноября пострадали из-за гололеда и обратились в травмпункт 1215 человек, из них 911 случаев пришлись на Барнаул. В госпиталь попали 35 человек. Такие данные amic.ru предоставили в региональном Минздраве.
Большинство покалечившихся жителей региона – 457 человек – упали на дорогах и тротуарах. Чуть меньше травм (426 случаев) люди получили во дворах, 325 случаев – в междворовых проездах, 7 – на пешеходных переходах.
В Барнауле большая часть травмированных (359 человек) пострадали на дорогах и тротуарах, 301 – во дворах, 247 – в междворовых подъездах, 4 – на пешеходных переходах. В стационар госпитализировали 29 человек.
В основном люди получали переломы лучевой кости и лодыжек, вывихи, ушибы, сотрясения мозга.
"Самая распространенная травма – перелом лучевой кости в типичном месте, то есть запястье. При падении люди часто выставляют руку вперед, в таком положении легко получить перелом", – сообщил травматолог БСМП № 2 Камол Шокиров.
Чтобы избежать травм, со слов специалиста, при падении нужно правильно сгруппироваться (не выставлять руку вперед), носить удобную антискользящую обувь и по возможности реже выходить на улицу.
16:12:50 10-11-2023
Куда смотрит Матвиенко? Почему не запретила гололед на федеральном уровне?
16:44:16 10-11-2023
Госпиталь? Ну это типо красиво же звучит)
16:44:21 10-11-2023
Вы о чем? Чтобы правильно сгрупироваться - нужен навык. А пешеходы далеко не все спортсмены, таких навыков не имеют. И где хваленые дорожные службы? Народ калечится.
16:46:42 10-11-2023
Лучше сломанная рука,чем сломанный нос с сотрясением мозга.
17:17:13 10-11-2023
Надо больше посыпать песком,чистить дороги от наледи,посыпать по всему городу антигололедной смесью,ведь в основном страдают старики!
18:26:51 10-11-2023
купила себе Ледоходы за недорого и стала немного увереннее себя чувствовать на льду, но и то страшновато. как ходить без них- вообще не понятно.
21:13:04 10-11-2023
Элен без ребят (18:26:51 10-11-2023) купила себе Ледоходы за недорого и стала немного увереннее с... Не переживайте. Эти ледоступы ненадолго - они слетают и теряются очень быстро.
21:51:38 10-11-2023
Гость (21:13:04 10-11-2023) Не переживайте. Эти ледоступы ненадолго - они слетают и теря... Ничего вечного нет! Но если взять обычный обувной шнурок достаточной длины и соединить поверху носовую часть ледоступа с пяточной, то может хватить надолго. Проверено, не слетает! Только если зайти в магаз, то стучишь по полу, как антилопа Серебряное копытце.
20:58:45 10-11-2023
Ну когда же будет в городе будут говорить правду по вопросу очистки дорог от льда. Кто понёс наказание, что столько пткалесилось людей.
09:41:12 11-11-2023
Амик,вся надежда только на вас! Только вы можете как-то повлиять на решение этого вопроса. Как быть старикам в городе? Как ходить в поликлиники и магазины в такой гололед? Тот ,кто подъезжает к двери работы на машине,никогда не поймут простого человека. Никогда!