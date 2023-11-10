В госпиталь попали 35 человек

10 ноября 2023, 16:05, ИА Амител

Фото: zdravalt.ru

В Алтайском крае с 1 по 9 ноября пострадали из-за гололеда и обратились в травмпункт 1215 человек, из них 911 случаев пришлись на Барнаул. В госпиталь попали 35 человек. Такие данные amic.ru предоставили в региональном Минздраве.

Большинство покалечившихся жителей региона – 457 человек – упали на дорогах и тротуарах. Чуть меньше травм (426 случаев) люди получили во дворах, 325 случаев – в междворовых проездах, 7 – на пешеходных переходах.

В Барнауле большая часть травмированных (359 человек) пострадали на дорогах и тротуарах, 301 – во дворах, 247 – в междворовых подъездах, 4 – на пешеходных переходах. В стационар госпитализировали 29 человек.

В основном люди получали переломы лучевой кости и лодыжек, вывихи, ушибы, сотрясения мозга.

"Самая распространенная травма – перелом лучевой кости в типичном месте, то есть запястье. При падении люди часто выставляют руку вперед, в таком положении легко получить перелом", – сообщил травматолог БСМП № 2 Камол Шокиров.

Чтобы избежать травм, со слов специалиста, при падении нужно правильно сгруппироваться (не выставлять руку вперед), носить удобную антискользящую обувь и по возможности реже выходить на улицу.