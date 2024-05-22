Память погибшего на спецоперации бойца увековечили в Рубцовске

Мемориальная доска ефрейтору Дмитрию Шумейко появилась на фасаде гимназии, где он учился

22 мая 2024, 22:55, ИА Амител

Мемориальная доска Дмитрию Шумейко / Фото: пресс-служба Росгвардии по Алтайскому краю

Церемония открытия мемориальной доски Дмитрию Шумейко прошла в Рубцовске. Как сообщает пресс-служба Росгвардии Алтайского края, плита появилась на фасаде гимназии № 11, где учился погибший участник спецоперации.

Старший наводчик минометного взвода минометной батареи мотострелкового батальона ефрейтор Дмитрий Шумейко погиб в августе 2023 года, выполняя задачи по защите мирных жителей Донбасса. Кавалер ордена Мужества.

Заместитель командира роты рубцовского полка оперативного назначения войск нацгвардии РФ старший лейтенант Степан Царегородцев заявил, что сегодня рубцовчане отдают дань уважения земляку, который не раздумывая шагнул в бессмертие. Память о нем навсегда останется в сердцах жителей города.