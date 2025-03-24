Память погибших на СВО выпускников летной школы увековечили в Барнауле

Мероприятие прошло на Аллее Памяти в сквере имени Суртаева

24 марта 2025, 17:15, ИА Амител

Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Имена погибших на спецоперации выпускников Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой увековечили на "Дереве памяти". Как сообщает пресс-центр мэрии Барнаула, мероприятие прошло на Аллее Памяти в сквере имени Суртаева.

Акцию посетили председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич и депутаты БГД, глава администрации Ленинского района Евгений Авраменко, директор школы-интерната Сергей Акопян, мама Героя Советского Союза Константина Павлюкова, чье имя носит школа, – Светлана Григорьевна, а также представители ветеранских общественных организаций, народные дружинники района и родственники участников специальной военной операции, чьи имена были занесены на "Дерево памяти".

За годы своей деятельности школа-интернат выпустила свыше 3,2 тысячи воспитанников, которые обучаются в военных вузах по всей России. Многие из них уже служат в различных регионах, а есть среди них и Герои России – Дмитрий Дорофеев, Михаил Григоревский, Алексей Мищенко.

"Сегодня, 21 марта, мы заносим на "Дерево Памяти" имена воспитанников нашей школы. Они пришли к нам, чтобы связать свою жизнь с небом, и сегодня все они попали в небесную эскадрилью. Самому младшему из них, Жене Туфленко, всего 20 лет, а самому старшему, Алексею Умнякову, – 50. Наши сегодняшние воспитанники, я уверен, будут достойны памяти этих парней", – заявил глава школы-интерната Акопян.

Вместе с именами выпускников на "Дереве Памяти" разместили именную табличку сына офицера, командира, воспитателя летной школы Александра Иванушкина. Родственникам Героев вручили именные символы "Дерева". Также в память о военнослужащих прозвучали композиции: воспитанник школы Кирилл Приходько исполнил "Балладу о Никите Кирьянове", чья табличка теперь также размещена на "Дереве", воспитанник Барнаульского кадетского корпуса Егор Бахарев исполнил песню "Отец" в память о своем отце Викторе Бахареве, а Павел Коновалов и студия "8 Нота" – песню "Возвращайтесь".