Медик рассказал, что участвовавшие в операции "Поток" бойцы испытали гипоксию

В трубе была крайне низкая концентрация кислорода — как на горных вершинах

24 марта 2025, 16:26, ИА Амител

Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бойцы, принимавшие участие в операции "Поток" по заходу в тыл группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже, испытывали гипоксию, схожую с наблюдающейся у альпинистов в горах. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал медик передового госпиталя спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным Совесть.

Он отметил, что в трубе была низкая концентрация кислорода, что влияло на бойцов.

"И это несколько дней тоже продолжалось. То есть по факту люди заражались горной болезнью, такие проявления там тоже были, потому что в трубе концентрация кислорода низкая была", – добавил Совесть.

Операцию по выходу российских военнослужащих по газовой трубе в тыл украинских военных "Поток" ("Труба") провели 8 марта 2025 года. Бойцы ВС РФ прошли 15 километров через трубу диаметром 1,4 м, по которой газ не подавался с 1 января 2025 года. 13 марта Минобороны РФ объявило об освобождении Суджи.