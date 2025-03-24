Медик рассказал, что участвовавшие в операции "Поток" бойцы испытали гипоксию
В трубе была крайне низкая концентрация кислорода — как на горных вершинах
24 марта 2025, 16:26, ИА Амител
Бойцы, принимавшие участие в операции "Поток" по заходу в тыл группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Судже, испытывали гипоксию, схожую с наблюдающейся у альпинистов в горах. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал медик передового госпиталя спецназа "Ахмат" МО РФ с позывным Совесть.
Он отметил, что в трубе была низкая концентрация кислорода, что влияло на бойцов.
"И это несколько дней тоже продолжалось. То есть по факту люди заражались горной болезнью, такие проявления там тоже были, потому что в трубе концентрация кислорода низкая была", – добавил Совесть.
Операцию по выходу российских военнослужащих по газовой трубе в тыл украинских военных "Поток" ("Труба") провели 8 марта 2025 года. Бойцы ВС РФ прошли 15 километров через трубу диаметром 1,4 м, по которой газ не подавался с 1 января 2025 года. 13 марта Минобороны РФ объявило об освобождении Суджи.
18:17:46 24-03-2025
В детстве пацанами лазили на стройке. Были там трубы очень большого диаметра длиной метров 10-12. Ни один из нас не смог пройти трубу из начала в конец. Я не знаю, что нужно дать взрослому человеку, что бы он добровольно прополз 15 км!!! в трубе с остатками газа, без кислородного аппарата. И без резака.
19:26:02 24-03-2025
Гость (18:17:46 24-03-2025) Были там трубы очень большого диаметра длиной метров 10-12. Ни один из нас не смог пройти трубу из начала в конец. .
И вы все умерли в середине трубы...
19:38:23 24-03-2025
Гость (19:26:02 24-03-2025) И вы все умерли в середине трубы... ... Очень редко, очень, но снится. Замкнутое пространство, Кошмар одним словом.