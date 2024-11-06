В Барнауле установили памятник Василию Сухову

Статуя выполнена из бронзы и находится на улице Мало-Тобольской

06 ноября 2024, 10:15, ИА Амител

Памятник Сухову / Фото: barnaul.org

На пешеходной части улицы Мало-Тобольской в Барнауле установили арт-объект "Купец Сухов", посвященный Василию Сухову, сообщили в мэрии.

Суховы – это крупнейший купеческий род Барнаула второй половины XIX – начала XX века. Они занимались кирпичным, кожевенным и свечным производством, а также заложили традицию меценатства и благотворительности в Барнауле.

После смерти отца Дмитрия Никифоровича в 1893 году Василий и его братья Прокопий и Павел основали торговый дом "Д. Н. Сухова сыновья". Василий также был городским головой с 1894 по 1898 год.

Как отметили в администрации, бронзовый памятник Василию Сухову сделали в рамках реализации проекта туркода. Его авторы – Михаил и Сергей Кульгачевы.

В ближайшее время по этому проекту на территории туристического центра также установят фигурки об истории развития города с аудиогидом, на местах утраченных архитектурных объектов появятся информационные стенды с барельефами, а в Нагорном парке поставят тематическую фотозону.