В Барнауле установили памятник Василию Сухову
Статуя выполнена из бронзы и находится на улице Мало-Тобольской
06 ноября 2024, 10:15, ИА Амител
На пешеходной части улицы Мало-Тобольской в Барнауле установили арт-объект "Купец Сухов", посвященный Василию Сухову, сообщили в мэрии.
Суховы – это крупнейший купеческий род Барнаула второй половины XIX – начала XX века. Они занимались кирпичным, кожевенным и свечным производством, а также заложили традицию меценатства и благотворительности в Барнауле.
После смерти отца Дмитрия Никифоровича в 1893 году Василий и его братья Прокопий и Павел основали торговый дом "Д. Н. Сухова сыновья". Василий также был городским головой с 1894 по 1898 год.
Как отметили в администрации, бронзовый памятник Василию Сухову сделали в рамках реализации проекта туркода. Его авторы – Михаил и Сергей Кульгачевы.
В ближайшее время по этому проекту на территории туристического центра также установят фигурки об истории развития города с аудиогидом, на местах утраченных архитектурных объектов появятся информационные стенды с барельефами, а в Нагорном парке поставят тематическую фотозону.
10:23:57 06-11-2024
А сколько было "крепостных" у этих некрасноармейцев Суховых?
И какие были созданы условия их труда и быта, для кирпичников, кожевников и свечников, этим градоначальником и Ко?
Об этом будет информация в этом туркоде?
11:55:39 06-11-2024
Гость (10:23:57 06-11-2024) А сколько было "крепостных" у этих некрасноармейцев Суховых?... Откуда вы такие "граммотные" берётесь? 🤣
Это была династия купцов, купечество не являлось дворянским сословием, соответственно крепостных у купцов не было и быть не могло. Более того, предки купцов, могли быть и крепостными, получившими от барина "вольную".
А данный купец Сухов и его сыновья и вовсе в конце 19 века жили, когда крепостное право давно уже было отменено.
12:19:53 06-11-2024
Кхм... (11:55:39 06-11-2024) Откуда вы такие "граммотные" берётесь? 🤣Это была династ... вот вы слово грамотные (с двумя М) в кавычки взяли, и не заметили, или читать не умеете, как я написал слово крепостные.
а про отмену Креп.Права поучите получше историю!? когда его отменили в царской России, это совсем не значило, что оно сразу исчезло. крестьянам установили огромный налог, или выкуп за их же землю...! что некоторые перестали быть крепостными (без кавычек), только с приходом Советской Власти!
так вот меня сильно интересуют условия жизни и РАБоты наёмных работников данных наших, теперь великих, раз им памятники ставят, купцов? сколько продолжительность жизни рабочих, какими болезнями болели и почему умирали, несчастные случаи на производстве, в каких условиях жили их семьи, детский труд - с какого возраста дети эксплуатировались, уровень образования рабочих...?
если на эти вопросы будут документальные ответы, а они скорее всего есть, и проверить их не трудно!
то тогда я ещё подумаю - великий это был купец (для народа), или обычный эксплуататор...! каких сегодня на каждом шагу...
06:36:23 07-11-2024
Гость (12:19:53 06-11-2024) вот вы слово грамотные (с двумя М) в кавычки взяли, и не зам... а не нарушался ли трудовой кодекс при строительстве Санкт-Петербурга?
11:12:48 06-11-2024
Петра Сухова знаю, а это кто такой?
11:31:35 06-11-2024
Гость (11:12:48 06-11-2024) Петра Сухова знаю, а это кто такой?... это новый герой нашего времени
11:25:54 06-11-2024
во живем. из горячего в холодное. помню времена, когда нам в школе говорили - всех купцов к стенке. и под народные аплодисменты....... а сейчас в бронзе передали.
12:04:56 06-11-2024
Гость (11:25:54 06-11-2024) во живем. из горячего в холодное. помню времена, когда нам в... да всех-то никогда не ставили к стенке.
только тех кто подстрекал народ против власти, цены во время первой мировой и после неё задирал, и Сталина на Алтае просил сплясать, что бы тогда, может быть, подумать, дать стране зерна по гос цене, или нет...
12:59:37 06-11-2024
Гость (12:04:56 06-11-2024) да всех-то никогда не ставили к стенке.только тех кто по... Вот это поток сознания...
14:03:40 06-11-2024
Кхм... (12:59:37 06-11-2024) Вот это поток сознания...... пользуйтесь пока живой
11:54:11 06-11-2024
Начало положено. Памятник градоначальнику. Сначала одному, потом другие подтянутся... Дойдем до нашего времени. Мало-Тобольская будет заставлена скульптурами мэров Барнаула в натуральную величину. Любой желающий сможет сделать сэлфи рядом. Предположительно, в приличной позе.
12:05:19 06-11-2024
Гость (11:54:11 06-11-2024) Начало положено. Памятник градоначальнику. Сначала одному, п... Постаменты повыше делать. Чем больше "заслуг", тем выше постамент.🤣
12:07:00 06-11-2024
Гость (11:54:11 06-11-2024) Начало положено. Памятник градоначальнику. Сначала одному, п... что бы поза была приличной, нужно ваять размера в два-три больше...
тогда не только приличная будет, а вообще моральное давление от скульптуры...
12:45:56 06-11-2024
Дожили, памятники барыгам стали ставить. Но что ждать от власти, живущей под торговым флагом.
08:50:43 08-11-2024
Поставьте на потоке памятник местным быдлоганам