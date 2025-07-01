Памятник Ленину перед зданием алтайского правительства временно демонтируют
От подрядчика требуется устранить сколы и трещины на гранитных блоках постамента, обновить гранитную плитку, а также очистить саму статую
01 июля 2025, 08:15, ИА Амител
Комитет по культуре города Барнаула заказал ремонт памятника Владимиру Ленину на площади Советов. Согласно проекту, который опубликовали на портале госзакупок, скульптуру вождя демонтируют, почистят, а после починки постамента вернут на место.
От подрядчика требуется устранить сколы и трещины на гранитных блоках постамента, обновить гранитную плитку, а также очистить саму скульптуру. Кроме того, исполнитель должен будет убрать за собой весь мусор и не повредить газон.
Начальная цена контракта составляет 637,3 тысячи рублей. Сроки выполнения ремонта — до 15 августа.
08:18:23 01-07-2025
Демонтаторы новый фильм "Мумия" посмотрели на телеканале Спас?)
09:56:00 01-07-2025
Гость (08:18:23 01-07-2025) Демонтаторы новый фильм "Мумия" посмотрели на телеканале Спа...
Это тот "шыдевр", в котором утверждается, что победу можно достичь только запретив аборты, мат и похоронив Ленина? С каждым днем убеждаюсь как много людей среди нас, которым нужна серьезная врачебная помощь.
08:37:42 01-07-2025
Поставьте на его месте памятник основателю Барнаула - Акинфию Демилову
08:56:34 01-07-2025
Гость (08:37:42 01-07-2025) Поставьте на его месте памятник основателю Барнаула - Акинфи... На площади Октября уже поставили, одних
11:38:11 01-07-2025
гость (08:56:34 01-07-2025) На площади Октября уже поставили, одних... Болезный, ты хоть знаешь за какого Демидова тут речь?
12:44:49 01-07-2025
гость (08:56:34 01-07-2025) На площади Октября уже поставили, одних... чем тебе нормальный памятник не угодил !?
13:31:00 01-07-2025
Гость (12:44:49 01-07-2025) чем тебе нормальный памятник не угодил !?... А Вы не обратили внимание на несуразность его и нессответствиие размеров. Где кулак у сеятеля больше по размером головы девочки.
14:15:17 01-07-2025
Гость (12:44:49 01-07-2025) чем тебе нормальный памятник не угодил !?... Кому и кобыла - невеста...
15:58:56 01-07-2025
Дюша (14:15:17 01-07-2025) Кому и кобыла - невеста...... Поздравляю вас ...вы самокритичный !!!
17:41:28 01-07-2025
Гость (15:58:56 01-07-2025) Поздравляю вас ...вы самокритичный !!!... Смешно...Так стрелки переводить могут только жертвы ЕГЭ, которым принцип не объяснили...В моей реплике всё предельно прозрачно и смысл понятен даже Вам...НеЗачот...
09:17:10 01-07-2025
Гость (08:37:42 01-07-2025) Поставьте на его месте памятник основателю Барнаула - Акинфи... Когда гордиться нечем, начинаем сносить памятники и переименовывать улицы...А вам уже пошли навстречу..."Сеятель" один уже стоит вместо Ленина...
11:38:55 01-07-2025
Дюша (09:17:10 01-07-2025) Когда гордиться нечем, начинаем сносить памятники и переимен... Ну так поставь своего ленина на божничку и молись ему.
12:02:06 01-07-2025
Гость (11:38:55 01-07-2025) Ну так поставь своего ленина на божничку и молись ему.... Я атеист...Лоб не расшибаю и обувь в ходах не снашиваю...
16:28:02 01-07-2025
Дюша (09:17:10 01-07-2025) Когда гордиться нечем, начинаем сносить памятники и переимен... И церква на бывшем ВДНХ вместо Ленина
08:44:33 02-07-2025
Гость (16:28:02 01-07-2025) И церква на бывшем ВДНХ вместо Ленина... Церковь на ВДНХ - главный позор города (даже больший, чем передача Планетария)...Её убогая архитектура напрочь уничтожила вид на город и масштабность букв БАРНАУЛ. Не считая того, что строилась без разрешения на строительство на костях барнаульцев...Ну и обещание вернуть Ленина на место попы не выполнили.
09:30:30 01-07-2025
в соседней страны с этого начинали, "это же только памятник" - говорили они. На то он и стоит чтобы не забыть кто мы
09:35:43 01-07-2025
Гость (08:37:42 01-07-2025) Поставьте на его месте памятник основателю Барнаула - Акинфи...
Акинфий в Барнауле ни разу не был. Были его сыновья и племянники.
10:49:26 01-07-2025
Гость (09:35:43 01-07-2025) Акинфий в Барнауле ни разу не был. Были его сыновья ... Был только проездом на охоту троюродный племянник, плохо говоривший по-русски.
14:31:06 01-07-2025
Гость (08:37:42 01-07-2025) Поставьте на его месте памятник основателю Барнаула - Акинфи... Ну хоть не Дебилову...
08:56:40 01-07-2025
Можно ...навсегда его демонтировать !14
09:32:27 01-07-2025
Гость1 (08:56:40 01-07-2025) Можно ...навсегда его демонтировать !14... И поставить памятник Власову? Или сразу Бандере?
09:38:37 01-07-2025
Дюша (09:32:27 01-07-2025) И поставить памятник Власову? Или сразу Бандере?... памятники ставят Героям.
Герои как явление возможны только с идеологией.
Идеология запрещена.
вопрос исчерпан.
11:04:16 01-07-2025
Musik (09:38:37 01-07-2025) памятники ставят Героям.Герои как явление возможны тольк... Идеология запрещена? Она не запрещена. Она развернулась на 180 градусов...Защита "чувств" верующих, переименование милиции, десоветизация, переименование улиц и городов, переписанные учебники истории и литературы, воспитание культа индивидуализма, дебилизация молодежи...
12:34:32 01-07-2025
Дюша (11:04:16 01-07-2025) Идеология запрещена? Она не запрещена. Она развернулась на 1... Дюша, Вы знаете как я вас уважаю.
но научитесь уже читать гладами, а не:
Статья 13 Конституции Российской Федерации:
...
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
14:18:18 01-07-2025
Musik (12:34:32 01-07-2025) Дюша, Вы знаете как я вас уважаю.но научитесь уже читать... На заборе тоже много чего написано...Про свободу совести там и собраний...
11:18:58 01-07-2025
Дюша (09:32:27 01-07-2025) И поставить памятник Власову? Или сразу Бандере?... Ради эксперимента - Путину.
14:30:14 01-07-2025
Атай (11:18:58 01-07-2025) Ради эксперимента - Путину.... Церетели умер...А на меньшее я не согласен.
11:29:41 01-07-2025
Дюша (09:32:27 01-07-2025) И поставить памятник Власову? Или сразу Бандере?... ] ] покурил...подожди отпустит
09:19:32 01-07-2025
да можно и навсегда его демонтировать. И с красной площади убрать.
09:29:32 01-07-2025
Гость (09:19:32 01-07-2025) да можно и навсегда его демонтировать. И с красной площади... да, такое мнение будет высказано.
09:54:04 01-07-2025
Musik (09:29:32 01-07-2025) да, такое мнение будет высказано.... Что плохого он вам сделал? Лично вам?
09:59:25 01-07-2025
Жора (09:54:04 01-07-2025) Что плохого он вам сделал? Лично вам?... Грамоте научил...Дал 8 часовой рабочий день, отпуск...Тиран в общем...
16:39:35 01-07-2025
Жора (09:54:04 01-07-2025) Что плохого он вам сделал? Лично вам?... Приказал расстреливать и расстреляли моих прадеда и прабабушку.
17:55:37 01-07-2025
Гость (16:39:35 01-07-2025) Приказал расстреливать и расстреляли моих прадеда и прабабуш... А ты то как выжил? Небось всю жизнь по лагерям маялся? Артек и другие...
09:57:29 01-07-2025
Гость (09:19:32 01-07-2025) да можно и навсегда его демонтировать. И с красной площади... Да Вы далеко пойдете, любезный...Вам бы на Евровидении выступать!
10:10:36 01-07-2025
Дюша (09:57:29 01-07-2025) Да Вы далеко пойдете, любезный...Вам бы на Евровидении высту... Безработный лодырь, как хорошо что времена, когда кто был никем тот стал всем, прощли. Для не погредбенного тела самое страшное наказание, это не предание земле.
10:58:55 01-07-2025
Гость (10:10:36 01-07-2025) Безработный лодырь, как хорошо что времена, когда кто был ... Кто лодырь? Тебе даже просто переписать его работы жизни не хватит...
11:37:31 01-07-2025
Дюша (10:58:55 01-07-2025) Кто лодырь? Тебе даже просто переписать его работы жизни не ... Обращение к тебе, безработный.
12:00:16 01-07-2025
Гость (11:37:31 01-07-2025) Обращение к тебе, безработный. ... Я как раз очень даже работный...Я руками водящая кадра...Или это угроза?
12:48:33 01-07-2025
Дюша (12:00:16 01-07-2025) Я как раз очень даже работный...Я руками водящая кадра...Или... Ты чьих будешь...дюша !?
14:28:13 01-07-2025
Гость (12:48:33 01-07-2025) Ты чьих будешь...дюша !?... А чьи есть? Я бы примкнул куда, да только настоящих буйных мало, как Высоцкий пел...Да и староват уже...Глаз не тот, руки дрожат...:-)
11:15:23 01-07-2025
Гость (10:10:36 01-07-2025) Безработный лодырь, как хорошо что времена, когда кто был ... И для тех кто на бронепоезде...Прежде чем про "наказания" для тела выступать тут, предложи РПЦ все мощи закопать, умник...
14:15:39 01-07-2025
Гость (10:10:36 01-07-2025) Безработный лодырь, как хорошо что времена, когда кто был ... Сразу видно "жертву ЕГЭ". Прежде,чем ахинею писать,изучите вопрос. Поинтересуйтесь,как был похоронен Иисус.
09:35:38 01-07-2025
Что то новое придумали, обычно памятники не демонтируют для очистки.
13:16:02 01-07-2025
ППШариков (09:35:38 01-07-2025) Что то новое придумали, обычно памятники не демонтируют для ... Больше ставить не планируют. Всем понятно.
09:38:14 01-07-2025
Просто так контрреволюция не сдаст свои позиции, не для того они замутили это в 1991 году. По предлогом заботы о народе гайки закрутили жестко, мнения своего не выскажешь уже.
09:57:33 01-07-2025
ну что ж, будем следить, чтобы вернули обратно
10:10:09 01-07-2025
Гость (09:57:33 01-07-2025) ну что ж, будем следить, чтобы вернули обратно... За двумя уже не уследили =(
10:21:21 01-07-2025
Гость (10:10:09 01-07-2025) За двумя уже не уследили =(...
тогда были немного другие времена
10:25:55 01-07-2025
Гость (10:21:21 01-07-2025) тогда были немного другие времена... Времена еже 35 лет одни и те же.
10:06:06 01-07-2025
Дикрет N1 за подписью ленина называется "Красный террор", делайте выводы...
10:26:10 01-07-2025
Реzиденит (10:06:06 01-07-2025) Дикрет N1 за подписью ленина называется "Красный террор", де... соответственно - террорист!
11:09:32 01-07-2025
Гость (10:26:10 01-07-2025) соответственно - террорист!... Лапшу стряхивай...И просто почитай. Там даже не в первый год.
10:33:09 01-07-2025
Реzиденит (10:06:06 01-07-2025) Дикрет N1 за подписью ленина называется "Красный террор", де... вы врете.
декрет №1, подписанный Лениным, не называется "Красный террор". Декрет №1, подписанный Лениным, это Декрет о земле. "Красный террор" был объявлен позднее, как ответ на покушение на Ленина и убийство Урицкого.
10:48:43 01-07-2025
Реzиденит (10:06:06 01-07-2025) Дикрет N1 за подписью ленина называется "Красный террор", де... Деточка,скорей бы ты пошел в школу,смотришь-научили писать без ошибок,да и историю подтянул,а то стыдно за твоих учителей
16:46:57 01-07-2025
Реzиденит (10:06:06 01-07-2025) Дикрет N1 за подписью ленина называется "Красный террор", де... Декрет был о мире. и был декрет о земле. Учите историю и заодно русский язык подтяните.
21:16:26 05-07-2025
Реzиденит (10:06:06 01-07-2025) Дикрет N1 за подписью ленина называется "Красный террор", де... Про белый террор забыл добавить.
10:49:06 01-07-2025
В случаи чего на распоряжении останутся имена кто это задумал.
12:42:41 01-07-2025
Все действия с памятником ...надо проводить за счёт ком.партии и аренду земли в центре города ...пусть платят !
13:32:34 01-07-2025
Гость (12:42:41 01-07-2025) Все действия с памятником ...надо проводить за счёт ком.парт... А за аренду земли под бомжом с шестеренкой кто платить должен?
13:36:50 01-07-2025
Гость (12:42:41 01-07-2025) Все действия с памятником ...надо проводить за счёт ком.парт... Пусть вначале здание крайкома вернут КПРФ, сколько уже накопилось долгов за аренду судом.
16:06:42 01-07-2025
Гость (13:36:50 01-07-2025) Пусть вначале здание крайкома вернут КПРФ, сколько уже накоп... Вернут кайло и Магадан...всей компартии и будет правильно !
14:38:58 01-07-2025
Гость (12:42:41 01-07-2025) Все действия с памятником ...надо проводить за счёт ком.парт... После того, как РПЦ начнет налоги платить и аренду земли...
13:33:00 01-07-2025
Ох не зря Достоевский появится на проспекте, ох не зря. С другой стороны молодое поколение уже и не знает кто такой Ленин, просто часть истории и всё. Нужен ли памятник вопрос спорный, но решать его лучше голосованием.
15:08:54 01-07-2025
Гость (13:33:00 01-07-2025) Ох не зря Достоевский появится на проспекте, ох не зря. С др... А может его на Достоевского и хотят переплавить? Как раз еще на сундук и останется...
16:42:32 01-07-2025
Гость (13:33:00 01-07-2025) Ох не зря Достоевский появится на проспекте, ох не зря. С др... А принимали решение его поставить голосованием или приказом КПСС
17:51:21 01-07-2025
ВКл. (16:42:32 01-07-2025) А принимали решение его поставить голосованием или приказом ... Голубчик, если бы ты такое во времена СССР спросил у прохожего, то получил бы по морде не успев моргнуть...За наезд на дедушку Ленина тебе бы последний двоечник бубенчики открутил...Ибо приказ тут был не нужен. Все делалось по велению сердца. Родина и Ленин были синонимами...
14:03:35 01-07-2025
Дураки. А туристы из зарубежья что тогда смотреть будут? Новое стеклянное здание гостиницы? Или человейники? В городе снесли ВСЕ! что можно было посмотреть. Остался теперь пожалуй только ленточный бор но и его скоро спилят. А потом и имя поменяют на номер возможно
22:27:25 01-07-2025
Цена западной идеологии коммунизма(ссср) понесенные русским народом(жертвоприношение).
Общее количество жертв Гражданской войны в России сводятся к следующим цифрам:
### **1. Прямые военные потери (убитые в боях, расстрелянные, казнённые)**
- **Красная армия, белые, повстанцы**: 800 000** погибших.
- **Террор : **500 000** (включая заложников, репрессированных, казнённых без суда).
### **2. Косвенные потери (голод, эпидемии, разруха)**
- **Голод 1921–1922** (частично вызванный политикой военного коммунизма): **5–6 миллионов** умерших.
- **Эпидемии (тиф, холера, испанка)**: **2–3 миллиона**.
- **Беженцы и эмигранты**: **1,5–2 миллиона** (включая "белую эмиграцию").
### **3. Общие демографические потери**
- **Суммарная убыль населения** (сверхсмертность + эмиграция + снижение рождаемости): **10–12 миллионов человек**.
- Из них **8–9 миллионов** — мирные жители, погибшие не от пуль, а от последствий войны.
Первая мировая война (для России)**: **2–3 миллиона погибших**.
- **Великая Отечественная война**: **27 миллионов**.
08:37:19 02-07-2025
Резидент (22:27:25 01-07-2025) Цена западной идеологии коммунизма(ссср) понесенные русским... Байки демшизовские давно не интересны...А вот тебе другая правда. Убыль населения в России во времена Раскола в процентном отношении превысила потери от гражданской войны...Масштабы жертв на Соловках времен "репрессий" блекнут в сравнении с резней, устроенной царским режимом, когда ВСЁ население монастыря было вырезано и год запрещалось хоронить трупы в назедание сочувствующим...А еще у тебя там отсутствуют цифры по жертвам Американского экспедиционного корпуса на Дальнем Востоке...