Памятник Ленину перед зданием алтайского правительства временно демонтируют

От подрядчика требуется устранить сколы и трещины на гранитных блоках постамента, обновить гранитную плитку, а также очистить саму статую

01 июля 2025, 08:15, ИА Амител

Памятник Ленину на площади Советов в Барнауле зимой / Фото: amic.ru

Комитет по культуре города Барнаула заказал ремонт памятника Владимиру Ленину на площади Советов. Согласно проекту, который опубликовали на портале госзакупок, скульптуру вождя демонтируют, почистят, а после починки постамента вернут на место.

От подрядчика требуется устранить сколы и трещины на гранитных блоках постамента, обновить гранитную плитку, а также очистить саму скульптуру. Кроме того, исполнитель должен будет убрать за собой весь мусор и не повредить газон.

Начальная цена контракта составляет 637,3 тысячи рублей. Сроки выполнения ремонта — до 15 августа.