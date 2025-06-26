Власти Барнаула обсудили благоустройство центральной части города

В краевой столице планируют установить новые памятники и памятные знаки, а также обустроить скверы

26 июня 2025, 12:15, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Как меняется центральная часть Барнаула обсудили в администрации города. Совещание по вопросам благоустройства провел глава города Вячеслав Франк. Об этом сообщили в мэрии.

Участие в совещании приняли: председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, генеральный директор ООО "Классика", общественный советник главы города по вопросам градостроительства и архитектуры Александр Деринг, скульптор-монументалист, член Союза художников России Михаил Кульгачев, председатель Общественной палаты Барнаула Борис Черниченко, а также руководители органов местного городского самоуправления.

Новый сквер на Социалистическом

На проспекте Социалистическом в декабре 2024 года установили бюст разведчика-нелегала Виталия Нуйкина, а весной 2025 года разработали проект сквера. Об этом рассказал председатель комитета по благоустройству города Петр Воронков. Согласно плану, подрядчику предстоит заменить плиточное покрытие, отремонтировать ступени и обустроить освещение, а также провести озеленение территории. Предварительно, сквер оформят до 1 августа.

Памятный знак герою России на Аванесова

По распоряжению мэра Барнаула был разработан эскиз бюста участника СВО Игоря Иванова, который будет располагаться на аллее по улице Аванесова, рассказал председатель комитета по культуре Валерий Паршков. Под установку памятного знака изготовят бетонное основание. На прилегающей территории планируют посадить деревья и посеять газон, а также заменить старое плиточное покрытие, обустроить парковку и линии освещения. Планируемый срок благоустройства - до 15 августа.

"В рамках муниципального контракта изготовлен макет бюста, одобренный родителями Героя Российской Федерации. Открытие памятного знака запланировано на конец августа текущего года", - подчеркнул руководитель профильного комитета.

Памятник Федору Достоевскому на Ленина

Кроме того, по проспекту Ленина, 31 установят памятник писателю Федору Достоевскому. Об этом также сообщил Петр Воронков.

Арт-объект высотой 3,6 метра выполнят из бронзы, внутри его усилят металлокаркасом. Конструкция будет представлять собой фигуру писателя, одетого в зимний сюртук. Рядом с ним на бронзовом постаменте с бетонным основанием будет стоять дорожный саквояж.

Прилегающую территорию планируют оформить плиточным покрытием. По периметру монумента должны установить семь опор освещения и пять светильников. Также на территории поставят парковые скамейки, высадят деревья и кустарники, обустроят газон.

По словам председателя комитета, сейчас проходит конкурс на определение подрядчика, который выполнит все вышеописанные работы. Срок их завершения - начало сентября.

Памятный знак и сквер, посвященные 160-летию службы судебных приставов

Также на совещании обсудили возведение памятного знака и обустройства сквера, посвященных 160-летию Федеральной службы судебных приставов. Предположительно, они появятся на пересечении улиц Максима Горького и Пушкина.

Памятный знак воинам-пограничникам

Установить памятный знак в честь воинов-пограничников предложили в Пограничном управлении ФСБ по Алтайскому краю. Сейчас этот вопрос прорабатывают и рассматривают варианты его размещения.