Памятники героям ВОВ отремонтируют сразу в нескольких районах Алтайского края

Отремонтировать планируется 12 памятников и мемориальных комплексов

04 июля 2023, 06:51, ИА Амител

Мемориал Победы/ Фото: amic.ru

Сразу несколько памятников и мемориалов героям Великой Отечественной Войны отремонтируют в селах, поселках и городах Алтайского края. Всего на работы планируется потратить около 19 млн рублей. Соответствующие лоты появились на портале "Госзакупок".

Итак, памятники воинам-землякам, погибшим в Великую Отечественную войну, будут ремонтировать в следующих населенных пунктах:

Село Ярославцев Лог Родинского района — начальная цена почти 1,3 млн рублей;

Село Хлопуново Шипуновского района — начальная цена 1,5 млн рублей;

Село Зеркалы Шипуновского района — начальная цена 1,4 млн рублей;

Село Бастан Михайловского района — начальная цена 1,3 млн рублей;

Село Высокая Грива Панкрушихинского района - начальная цена почти 1,4 млн рублей;

Село Круглое и поселок Мирный Угловского района — начальная цена почти 2,4 млн рублей;

Поселок Мирный Родинского района — начальная цена 1,5 млн рублей;

Город Заринск ("Мемориал Славы") — начальная цена 5,1 млн рублей;

Село Кривое Панкрушихинского района — начальная цена 1,2 млн рублей;

Село Излап Солтонского района — начальная цена 864,5 тысячи рублей;

Село Назаровка Михайловского района — 1,6 млн рублей;

Поселок Октябрьский Суетского района — начальная цена чуть больше миллиона рублей;

В селе Хлопуново Шипуновского района рабочим предстоит не только провести ремонт, но и благоустроить близлежащую территорию.

Закупки начали размещать на портале с 14 июня. Последний лот появился на сайте Госзакупок 3 июня. Работы на большинстве объектов планируется закончить до 30 сентября 2023 года. В поселке Октябрьский Суетского района они должны завершиться до 10 сентября. Контракты будут действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Отметим, что в апреле 2023 года на "Госзакупках " провели ещё одна закупку по ремонту памятника героям ВОВ в селе Покровка Славгорода. Там подрядчику заплатили за работу почти 1,4 млн рублей. Там работы должны завершиться до 15 августа 2023 года.