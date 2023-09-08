Панина* задержали в Эстонии, потому что он нагадил перед массажным салоном
Актер справил нужду, вытерся травой и ушел по своим делам
08 сентября 2023, 21:10, ИА Амител
Фото: medikforum.ru
Стала известна причина задержания российского актера Алексея Панина* в Эстонии. Об этом сообщает Mash.
По информации телеграм-канала, Панин вышел из массажного салона, нагадил рядом с ним, подтерся травой и ушел. Люди, которые увидели это, вызвали полицию и написали заявление.
Позднее Панин пытался вломиться в квартиры местных жителей.
Прокуратура намеревается арестовать Алексея Панина, если его депортируют из Эстонии.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом
21:20:46 08-09-2023
Оставьте его себе!!!
21:29:13 08-09-2023
А массаж Панину делали эстонской украинской ногой в задний проход, вот он и нагадил, так как непроизвольно. А вот где были его друзья-партнеры Кирпкоров и Галкин? Почему не проследили за своим?
22:39:19 08-09-2023
Фрик.
10:08:22 09-09-2023
Лицо нашей оппозиции, однако...
14:23:40 09-09-2023
Что значит депортируют? Здесь-то он зачем нужен? Нет, уж, уехал, значит там пусть и живет.
15:20:57 09-09-2023
Любимый актер сами знаете кого
00:22:31 11-09-2023
Врут как дышат.