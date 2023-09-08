Панина* задержали в Эстонии, потому что он нагадил перед массажным салоном

Актер справил нужду, вытерся травой и ушел по своим делам

08 сентября 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: medikforum.ru

Стала известна причина задержания российского актера Алексея Панина* в Эстонии. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, Панин вышел из массажного салона, нагадил рядом с ним, подтерся травой и ушел. Люди, которые увидели это, вызвали полицию и написали заявление.

Позднее Панин пытался вломиться в квартиры местных жителей.

Прокуратура намеревается арестовать Алексея Панина, если его депортируют из Эстонии.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом