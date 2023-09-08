НОВОСТИКультура

Панина* задержали в Эстонии, потому что он нагадил перед массажным салоном

Актер справил нужду, вытерся травой и ушел по своим делам

08 сентября 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: medikforum.ru
Фото: medikforum.ru

Стала известна причина задержания российского актера Алексея Панина* в Эстонии. Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, Панин вышел из массажного салона, нагадил рядом с ним, подтерся травой и ушел. Люди, которые увидели это, вызвали полицию и написали заявление.

Позднее Панин пытался вломиться в квартиры местных жителей.

Прокуратура намеревается арестовать Алексея Панина, если его депортируют из Эстонии.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом

Происшествия Кино

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

21:20:46 08-09-2023

Оставьте его себе!!!

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:29:13 08-09-2023

А массаж Панину делали эстонской украинской ногой в задний проход, вот он и нагадил, так как непроизвольно. А вот где были его друзья-партнеры Кирпкоров и Галкин? Почему не проследили за своим?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:39:19 08-09-2023

Фрик.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:08:22 09-09-2023

Лицо нашей оппозиции, однако...

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:23:40 09-09-2023

Что значит депортируют? Здесь-то он зачем нужен? Нет, уж, уехал, значит там пусть и живет.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:20:57 09-09-2023

Любимый актер сами знаете кого

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:22:31 11-09-2023

Врут как дышат.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров