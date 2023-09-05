Пьяного Панина* задержали в Эстонии и отвезли в вытрезвитель

СМИ сообщают, что артисту может грозить депортация в Россию — там его ждет уголовное дело об оправдании экстремизма

05 сентября 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: medikforum.ru

Полицейские в Эстонии задержали актера Алексея Панина*. Об этом сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье".

По информации местных СМИ, Панина* задержали, когда он ломился к незнакомым людям в дома, думая, что находится в отеле. Его доставили в вытрезвитель.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник в дипломатических кругах утверждают, что за пьяный дебош актера могут выслать в Россию. Тут в отношении него возбуждено уголовное дело об оправдании экстремизма, по ней Панину* грозит до пяти лет тюремного заключения. Однако эстонские власти могут намеренно не сделать этого – по политическим мотивам.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом