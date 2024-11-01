В ходе октябрьской проверки алтайский Россельхознадзор обнаружил несколько компаний, которые продают продукт из неизвестного сырья

01 ноября 2024, 10:14, ИА Амител

Олень / Фото: unsplash.com / Go to Geranimo's profile Geranimo

Пантопродукты несуществующей алтайской компании продавались в онлайн-магазинах. Как сообщает радиостанция Business FM Барнаул, о нарушении заявили в краевом Россельхознадзоре.

Специалисты ведомства обнаружили в продаже бальзамы и другие продукты из пантов марала, произведенные предприятием "Фито-Пам", которое юридически прекратило работу почти десять лет назад. Однако система "Меркурий" позволила обнаружить нарушение.

Также в ходе октябрьской проверки Россельхознадзор обнаружил несколько компаний Алтайского края и Республики Алтай, которые продают пантопродукты из неизвестного сырья – оно не прошло необходимую ветеринарно-санитарную экспертизу. На данный момент надзорный орган вынес предостережения 17 предпринимателям: их планируют посетить с выездными проверками, а продукцию с нарушениями – изъять из магазинов.