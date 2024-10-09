Алтайская предпринимательница рассказала, как "на рогах" построила свой бизнес

Сейчас ее фирма отгружает свыше ста тонн продукции в год партнерам из семи стран

09 октября 2024, 10:14, ИА Амител

Склад / Фото: pxhere.com/ru/photo/1292554

В Алтайском крае состоялся всероссийский форум "Женский бизнес – опора экономики России". В Белокурихе собрались предпринимательницы со всей страны, чтобы поделиться своими идеями и опытом, а также познакомиться с новыми деловыми партнерами.

Одна из участниц форума, Ирина Калинина из Улан-Удэ, рассказала Business FM Барнаул о своем необычном бизнесе. Ее компания "Рог изобилия" занимается экспортом рогов и пантов. Ирина – единственная женщина-экспортер в этой сфере.

"Когда я только начинала, мужчины очень много смеялись над этим. Пока на границе стоишь, они спрашивают, что везу. Отвечаю: "Рога". "Что? Рога? А ты где их столько насобирала? У кого это поотшибала?" Я говорю: "Дорогие мужчины, если у вас есть что мне предложить, я с большим удовольствием у вас куплю дорого". Смеялись над этим два года, а потом поняли, что шутки шутками, но это серьезный бизнес. Мои направления – это рога северного оленя, марала, лося. У них несколько подразделений есть. Первое – это декоративное: из них изготавливается мебель, стулья, поделки, украшения. Второе – корм, то есть это как лакомство, и третье – медицина: идет не только в БАДы, в косметологии очень много используется", – сказала предпринимательница.

Ирина Калинина начала свой бизнес в 2018 году. До этого она занималась воспитанием детей и образованием. У нее два высших образования: одно в области истории и музееведения, а другое – экономическое.

В бизнесе участвуют все члены семьи Ирины. Она отвечает за документацию и общение с партнерами, а муж и племянник занимаются погрузкой и упаковкой продукции. Старшая дочь владеет английским и китайским языками, поэтому она занимается подготовкой документов и переговорами. Младшая дочь сопровождает бизнес.

Ирина закупает панты марала на Алтае, а также бивни мамонта на севере Сибири и в Бурятии. Многие партнеры хотят купить продукцию у нее.

"Бивни поставляю, это тот поделочный материал, из которого очень много изготавливается всевозможных украшений, поделок, вообще в Китае ценятся бивни, поскольку это символ достатка и прибыли. У нас в республике очень много бивней, и в Республике Саха, где я закупаю. Все бивни, прежде чем отправляться, проходят исследование у Министерства культуры. Допустим, если где-то находятся парные, то это достояние Российской Федерации. Они подлежат только выставке в музее. Определенные условия есть по длине бивня: если свыше 3 метров, то, соответственно, такой бивень тоже вывозить нельзя", – отметила Ирина.

Первый экспорт был всего 10 тонн рогов, а сейчас компания отправляет свыше 100 тонн продукции в семь стран. Ирина Калинина хочет развивать и свое хобби – изготовление украшений и декора из рогов и пантов – и внедрить его в фешен-индустрию.