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Папа Римский призвал Россию возобновить зерновую сделку

Черноморская инициатива не действует уже 13 дней, с 17 июля

30 июля 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Папа Римский Франциск после традиционной воскресной проповеди призвал Россию возобновить зерновую сделку. Слова понтифика приводит Reuters.

"Призываю своих братьев и власти России вернуться к черноморской инициативе, чтобы зерно могло перевозиться в безопасности", – высказался он.

Напомним, что зерновая сделка не действует уже 13 дней, с 17 июля. Кремль подчеркивал, что Москва может вернуться к ней, но только в том случае, если требования России будут выполнены. Само решение принято из-за несоблюдения условий.

Политика

Комментарии 8

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Витя

19:32:08 30-07-2023

ПАПА римский без тебя решим

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Гость

20:25:50 30-07-2023

Пускай он Риму советы дает!

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Гость

07:07:38 31-07-2023

Не токмо духом святым. Чиабатты возжелал стало быть.

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Гость

07:48:02 31-07-2023

Непонятно одно: условия сделки не выполняет НАТО, а соблюдать сделку римский папашка призывает Россию. Парадокс, однако....

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Гость

13:45:36 31-07-2023

Гость (07:48:02 31-07-2023) Непонятно одно: условия сделки не выполняет НАТО, а соблюдат... так он за всем то и стоит -крестовые походы на восток еще его преемники собирали рыцарей с кастрюлями на головах которые в чудском озере утопли кто направлял?

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Гость

16:24:44 31-07-2023

А ху ху не хо хо. Прекрати начатое тобой и католиками уничтожение на Руси ПРАВОСЛАВИЯ

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ГОсть

16:29:03 31-07-2023

Судя по лексике Вы точно православный:)

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Екатерина

21:29:08 31-07-2023

Папа Франциск россияне услышали ваш призыв. Однако у нас своя голова на плечах. Решение принято. Поставку возобновить не возможно.

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