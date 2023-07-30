Папа Римский призвал Россию возобновить зерновую сделку

Черноморская инициатива не действует уже 13 дней, с 17 июля

30 июля 2023, 17:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Папа Римский Франциск после традиционной воскресной проповеди призвал Россию возобновить зерновую сделку. Слова понтифика приводит Reuters.

"Призываю своих братьев и власти России вернуться к черноморской инициативе, чтобы зерно могло перевозиться в безопасности", – высказался он.

Напомним, что зерновая сделка не действует уже 13 дней, с 17 июля. Кремль подчеркивал, что Москва может вернуться к ней, но только в том случае, если требования России будут выполнены. Само решение принято из-за несоблюдения условий.