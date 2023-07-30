Папа Римский призвал Россию возобновить зерновую сделку
Черноморская инициатива не действует уже 13 дней, с 17 июля
30 июля 2023, 17:55, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Папа Римский Франциск после традиционной воскресной проповеди призвал Россию возобновить зерновую сделку. Слова понтифика приводит Reuters.
"Призываю своих братьев и власти России вернуться к черноморской инициативе, чтобы зерно могло перевозиться в безопасности", – высказался он.
Напомним, что зерновая сделка не действует уже 13 дней, с 17 июля. Кремль подчеркивал, что Москва может вернуться к ней, но только в том случае, если требования России будут выполнены. Само решение принято из-за несоблюдения условий.
19:32:08 30-07-2023
ПАПА римский без тебя решим
20:25:50 30-07-2023
Пускай он Риму советы дает!
07:07:38 31-07-2023
Не токмо духом святым. Чиабатты возжелал стало быть.
07:48:02 31-07-2023
Непонятно одно: условия сделки не выполняет НАТО, а соблюдать сделку римский папашка призывает Россию. Парадокс, однако....
13:45:36 31-07-2023
Гость (07:48:02 31-07-2023) Непонятно одно: условия сделки не выполняет НАТО, а соблюдат... так он за всем то и стоит -крестовые походы на восток еще его преемники собирали рыцарей с кастрюлями на головах которые в чудском озере утопли кто направлял?
16:24:44 31-07-2023
А ху ху не хо хо. Прекрати начатое тобой и католиками уничтожение на Руси ПРАВОСЛАВИЯ
16:29:03 31-07-2023
Судя по лексике Вы точно православный:)
21:29:08 31-07-2023
Папа Франциск россияне услышали ваш призыв. Однако у нас своя голова на плечах. Решение принято. Поставку возобновить не возможно.