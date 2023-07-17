Россия приостановила зерновую сделку
Срок договоренностей истекает 17 июля
17 июля 2023, 16:52, ИА Амител
Россия прекратила договоренности по зерновой сделке, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
"Зерновая сделка остановилась. Как только будет выполнена российская часть, российская сторона вернется незамедлительно к реализации этой сделки", – отметил Песков.
Напомним, срок договоренностей истекает 17 июля. Инициативу 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Сделка предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия по Черному морю. При этом предусматривается разблокировка российского экспорта продовольствия и удобрений, а также восстановление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса и переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Однако за год российскую часть договоренностей так и не выполнили.
Ранее сообщили, что Украина будет терять 500 млн долларов ежемесячно при разрыве зерновой сделки.
17:34:43 17-07-2023
Правильно.
17:57:07 17-07-2023
ля..Вангую...18.07 Россия возобновила обязательства по зерновой сделки, не смотря на неисполнения условий западных "партнеров"
09:01:06 19-07-2023
Гость (17:57:07 17-07-2023) ля..Вангую...18.07 Россия возобновила обязательства по зерно... ванга чего там? Сегодня 19-е.