Россия приостановила зерновую сделку

Срок договоренностей истекает 17 июля

17 июля 2023, 16:52, ИА Амител

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Россия прекратила договоренности по зерновой сделке, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Зерновая сделка остановилась. Как только будет выполнена российская часть, российская сторона вернется незамедлительно к реализации этой сделки", – отметил Песков.

Напомним, срок договоренностей истекает 17 июля. Инициативу 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Сделка предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия по Черному морю. При этом предусматривается разблокировка российского экспорта продовольствия и удобрений, а также восстановление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса и переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Однако за год российскую часть договоренностей так и не выполнили.

Ранее сообщили, что Украина будет терять 500 млн долларов ежемесячно при разрыве зерновой сделки.