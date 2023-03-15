Пара устроила романтический ужин в ресторане и сбежала, не заплатив

Через социальные сети молодых людей ищут, чтобы заставить заплатить

15 марта 2023, 19:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле ищут пару, не заплатившую за себя в ресторане. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Парень и девушка 14 марта пришли в заведение "Сити Кафе" на Павловском тракте, отужинали и ретировались, не оставив денег за оказанные услуги.

Молодых людей засекли камеры видеонаблюдения. Запись опубликовали в социальных сетях, чтобы найти сбежавших посетителей.

Ранее сообщалось, что трёхлетний ребёнок получил травму в детском развлекательном клубе в ТРЦ "Арена" в Барнауле.