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Пара устроила романтический ужин в ресторане и сбежала, не заплатив

Через социальные сети молодых людей ищут, чтобы заставить заплатить

15 марта 2023, 19:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле ищут пару, не заплатившую за себя в ресторане. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Парень и девушка 14 марта пришли в заведение "Сити Кафе" на Павловском тракте, отужинали и ретировались, не оставив денег за оказанные услуги.

Молодых людей засекли камеры видеонаблюдения. Запись опубликовали в социальных сетях, чтобы найти сбежавших посетителей.

Ранее сообщалось, что трёхлетний ребёнок получил травму в детском развлекательном клубе в ТРЦ "Арена" в Барнауле. 

Комментарии 6

  • Уродов обнесших вчера ресторан * Не видно на смазанной фотке * И лишь Николая узнали, пацан * Чоткий
    15 марта, Гость   Ответить
  • И што? Мы в студенчестве частенько приезжая в Новосиб, кидали холдеев в ресторанах.
    15 марта, Гость   Ответить
  • Баба точно Хакамада
    15 марта, Гость   Ответить
  • Хорошо ещё что не грабанули.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Мы в студенчестве частенько приезжая в Новосиб, кидали холдеев в ресторанах.---Вы этим гордитесь? Может вам ордера и педали выдать?
    16 марта, Гость   Ответить
  • УтрИтесь и забудьте, ребята. Вас кинули.
    16 марта, Гость   Ответить
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