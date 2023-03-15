Трёхлетний мальчик сломал ногу в бассейне с мягкими шариками в Барнауле

Малыш прыгнул и приземлился на колени, после чего сразу начал плакать

15 марта 2023, 16:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Трёхлетний ребёнок получил травму в детском развлекательном клубе в ТРЦ "Арена" в Барнауле. Как сообщает паблик "В курсе 22", инцидент произошёл 11 марта, ближе к закрытию.

По сломам матери ребёнка, малыш прыгнул в сухой бассейн с шариками, приземлился на коленки и сразу стал плакать. Мама забрала мальчика и вышла в зону переодевания. Там сотрудники клуба предложили приложить лёд к ноге. Женщина попросила вызвать скорую, однако работники не стали этого делать – они мотивировали это тем, что медики якобы не успеют приехать на место до закрытия.

В результате врачей пострадавшему в развлекательном комплексе мальчику не вызвали. Мама с ребёнком самостоятельно поехали в травмпункт. Там у него обнаружили закрытый косой перелом большеберцовой кости голени.