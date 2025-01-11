Парад из шести планет состоится 21 января

Через месяц к нему присоединится еще и Меркурий

11 января 2025, 18:45, ИА Амител

Фото: Sheng Hu / unsplash.com

21 января Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн выстроятся в одну линию, образуя условный парад планет, пишет ScienceAlert.

При этом 28 февраля к параду присоединится Меркурий, и все семь планет (кроме Земли) будут видны на ночном небе.

Некоторые планеты будут видны невооруженным глазом, но для получения полной картины следует использовать бинокль или телескоп.