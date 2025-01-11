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Парад из шести планет состоится 21 января

Через месяц к нему присоединится еще и Меркурий

11 января 2025, 18:45, ИА Амител

Фото: Sheng Hu / unsplash.com
Фото: Sheng Hu / unsplash.com

21 января Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн выстроятся в одну линию, образуя условный парад планет, пишет ScienceAlert.

При этом 28 февраля к параду присоединится Меркурий, и все семь планет (кроме Земли) будут видны на ночном небе.

Некоторые планеты будут видны невооруженным глазом, но для получения полной картины следует использовать бинокль или телескоп.

космос Наука

Комментарии 4

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Гость

18:58:36 11-01-2025

К чему бы этот парад: к долгожданной победе добра на Земле или к необратимому торжеству распоясавшегося зла?

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молок

03:55:30 12-01-2025

Гость (18:58:36 11-01-2025) К чему бы этот парад: к долгожданной победе добра на Земле и... Парад планет это просто день уравновешивания добра и зла. своего рода юрьев день. А зло как было так и остаётся, нужно продолжать бороться против него, а не то очередное село возьмут на два хозяйства и будут себя пяткой в грудь бить.

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Элен без ребят

11:14:37 12-01-2025

когда в космосе происходит что-то интересное, я немного завидую тем, у кого есть телескоп и площадка для наблюдения.

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Гость

01:34:17 13-01-2025

Элен без ребят (11:14:37 12-01-2025) когда в космосе происходит что-то интересное, я немного зави... это не так очевидно как кажется и нужна АБСЕРВАТОРИЯ а не просто какой-то там телескопик

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