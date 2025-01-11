Парад из шести планет состоится 21 января
Через месяц к нему присоединится еще и Меркурий
11 января 2025, 18:45, ИА Амител
Фото: Sheng Hu / unsplash.com
21 января Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн выстроятся в одну линию, образуя условный парад планет, пишет ScienceAlert.
При этом 28 февраля к параду присоединится Меркурий, и все семь планет (кроме Земли) будут видны на ночном небе.
Некоторые планеты будут видны невооруженным глазом, но для получения полной картины следует использовать бинокль или телескоп.
18:58:36 11-01-2025
К чему бы этот парад: к долгожданной победе добра на Земле или к необратимому торжеству распоясавшегося зла?
03:55:30 12-01-2025
Гость (18:58:36 11-01-2025) К чему бы этот парад: к долгожданной победе добра на Земле и... Парад планет это просто день уравновешивания добра и зла. своего рода юрьев день. А зло как было так и остаётся, нужно продолжать бороться против него, а не то очередное село возьмут на два хозяйства и будут себя пяткой в грудь бить.
11:14:37 12-01-2025
когда в космосе происходит что-то интересное, я немного завидую тем, у кого есть телескоп и площадка для наблюдения.
01:34:17 13-01-2025
Элен без ребят (11:14:37 12-01-2025) когда в космосе происходит что-то интересное, я немного зави... это не так очевидно как кажется и нужна АБСЕРВАТОРИЯ а не просто какой-то там телескопик