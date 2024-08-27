Парад из шести планет состоится 28 августа

В случае ясной погоды некоторые планеты можно будет увидеть даже без телескопа

27 августа 2024, 15:00, ИА Амител

Звездное небо / Фото: unsplash.com

28 августа шесть планет и Луна выстроятся по одну сторону от Солнца, образуя условный парад планет, пишет ТАСС со ссылкой на планетарий Москвы.

Наблюдать за явлением лучше всего с 21:00 мск 27 августа. На востоке можно увидеть Меркурий, Марс, Юпитер и Уран, а на юго-западе – Нептун и Сатурн. Венера в параде участвовать не будет.

В случае ясной погоды часть планет можно увидеть невооруженным глазом. Но Меркурий будет непросто отыскать из-за его низкого положения на горизонте. А для наблюдения Нептуна и Урана потребуется телескоп.

При этом полноценным парадом это назвать нельзя, хотя планеты и займут большой сектор неба примерно в 160 градусов.