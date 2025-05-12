Салют, парад, концерты. Самые яркие моменты празднования Дня Победы в Барнауле

Торжества по случаю 80-летия Великой Победы получились масштабными в столице Алтайского края

12 мая 2025, 07:00, ИА Амител

Праздничный салют / Фото: amic.ru

Вчера, 9 мая, прошло празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – праздничные мероприятия проходили по всей стране. В Барнауле, который был признан "Городом трудовой доблести", также отмечали эту важную дату – в краевой столице прошел парад, состоялись концерты, отгремел салют. Как это было – в материале amic.ru.

Утренние мероприятия

Парад в честь 80-летия Победы / Фото: amic.ru

День Победы начался с торжественных памятных мероприятий. Сначала состоялось возложение цветов к Мемориалу Славы, после – прохождение войск Барнаульского гарнизона, а потом – шествие колонны "Бессмертного полка", которую возглавил губернатор Виктор Томенко.

Шествие "Бессмертного полка" в Барнауле / Фото: amic.ru

Как рассказали в правительстве Алтайского края, всего в акции "Бессмертный полк" приняли участие свыше 30 тысяч человек.

Праздничные концерты

После торжественных мероприятий на общественных пространствах Барнаула начались концерты и мастер-классы. Центрами притяжения горожан стали площадь Сахарова, где проходила основная культурная программа, а также парки "Изумрудный", "Центральный", "Лесная сказка" и районные площадки.

Как проходили мероприятия в парках – смотрите в материале amic.ru.

Праздничный салют

В 22:00 в Алтайском крае в небо взмыли фейерверки. Для Барнаула это был первый салют с 2023 года, когда его проводили на День города. Взрывы фейерверков раздавались во всех районах города.

Согласно данным сайта госзакупок, в небо запустили 13 батарей салютов разных типов, 30 римских свечей, 40 роутов и 830 зарядов.

Праздничный салют в Барнауле в честь 80-летия Победы / Фото: amic.ru