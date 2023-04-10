Парад Победы отменили в двух регионах из-за безопасности

Что касается акции "Бессмертный полк", решение о формате его проведения примут позже

10 апреля 2023, 16:17, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Курске из соображений безопасности отменили военный парад на День Победы, сообщает РИА Новости ссылкой на заявление губернатора Романа Старовойта.

По словам главы региона, решение отказаться от парада в День Победы связано с текущей ситуацией.

"Приближается великий праздник – День Победы в Великой Отечественной войне. В соответствии с решениями, которые мы приняли на прошлой неделе во взаимодействии с федеральными коллегами, принято решение военный парад 9 мая на территории Курской области не проводить", – сказал Старовойт в ходе утреннего совещания.

Что касается акции "Бессмертный полк", решение о формате его проведения примут позже.

Ранее об отказе от проведения парада сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.