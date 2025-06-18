Парад премьер проходит в Молодежном театре Алтая с 17 по 22 июня

Отличительной особенностью станет трогательное прощание с героями спектаклей

18 июня 2025, 11:15, ИА Амител

Молодежный театр Алтая им. В.С. Золотухина / Фото: предоставлено amic.ru

Последняя неделя творческого сезона 2024-2025 года в Молодежном театре Алтая им. В.С. Золотухина будет посвящена спектаклям, пополнившим репертуар в этом периоде.

"С 17 по 22 июня состоится Парад премьер. Зрителям представят постановки "Брачная лихорадка" Антона Чехова, "Зверский детектив" Анны Старобинец, "Маскарад" Михаила Лермонтова, "Приключения в стране школьных ошибок" Лии Гераскиной, "Фабрика по изготовлению вундеркиндов" Анны Морозовой, "Яга" Андрея Григорьева и Марии Малухиной", – рассказали в театре.

Отличительной особенностью Парада премьер в этом году станет трогательное прощание с героями спектаклей, отправившихся в этом сезоне в архив.

19 июня в 17:00 на крыльце здания театра появятся персонажи из постановок "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Пьера Бомарше, "Гамлет" Уильяма Шекспира, "Коварство и любовь" Фридриха Шиллера, "Мой папа – Питер Пэн" Керен Климовски, "Обыкновенное чудо" Евгения Швара, "Прощание в июне" Александра Вампилова, "Свободная пара" Дарио Фо и Франки Раме. Герои списанных спектаклей будут приветствовать зрителей и в антрактах на протяжении всей недели.

После каждого показа среди гостей театра будут проводить розыгрыш сувениров и афиш с автографами. А еще в фойе театра появилось Дерево желаний, на котором зрители смогут оставить свои отзывы, записки любимым артистам или, например, написать предложения на следующие творческие сезоны.