Парень выпал из лодки и утонул в алтайском селе

Поиски тела ведут водолазы

26 мая 2023, 12:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

18-летний парень утонул в Алтайском крае. Об этом рассказали в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи Бийска.

Инцидент произошёл на местном водоёме в селе Лесном. Молодой человек выпал из лодки.

Пропавшего ищут водолазы. Обстоятельства случившегося установят правоохранительные органы.

Главврач Станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов отметил, что водоёмы пока не прогрелись, а резкий перепад температур может стать стрессом для организма. Это приводит к трагическим последствиям.