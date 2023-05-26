Парень выпал из лодки и утонул в алтайском селе
Поиски тела ведут водолазы
26 мая 2023, 12:28, ИА Амител
Фото: unsplash.com
18-летний парень утонул в Алтайском крае. Об этом рассказали в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи Бийска.
Инцидент произошёл на местном водоёме в селе Лесном. Молодой человек выпал из лодки.
Пропавшего ищут водолазы. Обстоятельства случившегося установят правоохранительные органы.
Главврач Станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов отметил, что водоёмы пока не прогрелись, а резкий перепад температур может стать стрессом для организма. Это приводит к трагическим последствиям.
Комментарии 0