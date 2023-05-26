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Парень выпал из лодки и утонул в алтайском селе

Поиски тела ведут водолазы

26 мая 2023, 12:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

18-летний парень утонул в Алтайском крае. Об этом рассказали в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи Бийска.

Инцидент произошёл на местном водоёме в селе Лесном. Молодой человек выпал из лодки. 

Пропавшего ищут водолазы. Обстоятельства случившегося установят правоохранительные органы. 

Главврач Станции скорой медицинской помощи Бийска Алексей Карнаухов отметил, что водоёмы пока не прогрелись, а резкий перепад температур может стать стрессом для организма. Это приводит к трагическим последствиям.

Алтайский край Происшествия

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