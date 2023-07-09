Парень угрожал таксисту ножом в алтайском городе

Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии

09 июля 2023, 09:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Патруль Росгвардии задержал 25-летнего мужчину, угрожавшего водителю такси ножом, сообщили в пресс-службе краевого управления.

ЧП произошло поздним вечером в Рубцовске на привокзальной площади.

Очевидцы сообщили полиции о нападении, и группа задержания прибыла на место.

У 26-летнего подозреваемого нашли кухонный нож. Конфликт начался из-за сомнений таксиста в платежеспособности клиента. Получив отказ выполнить поездку без предоплаты, молодой человек достал нож и стал угрожать водителю расправой.

Росгвардейцы вызвали следственно-оперативную группу и передали задержанного полиции. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее алтайские росгвардейцы поймали сбежавшего из психбольницы пациента.