Парень угрожал таксисту ножом в алтайском городе
Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии
09 июля 2023, 09:01, ИА Амител
Патруль Росгвардии задержал 25-летнего мужчину, угрожавшего водителю такси ножом, сообщили в пресс-службе краевого управления.
ЧП произошло поздним вечером в Рубцовске на привокзальной площади.
Очевидцы сообщили полиции о нападении, и группа задержания прибыла на место.
У 26-летнего подозреваемого нашли кухонный нож. Конфликт начался из-за сомнений таксиста в платежеспособности клиента. Получив отказ выполнить поездку без предоплаты, молодой человек достал нож и стал угрожать водителю расправой.
Росгвардейцы вызвали следственно-оперативную группу и передали задержанного полиции. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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