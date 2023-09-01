Парень выпал из окна общежития в Барнауле

Обстоятельства трагедии устанавливают следователи

01 сентября 2023, 13:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Молодой человек выпал из окна общежития на улице Крупской в Барнауле. Об этом сообщает "Толк".

Предположительно, он упал с высоты шестого этажа и скончался на месте от полученных травм.

К общежитию выезжали медики. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Ранее сообщалось, что в Бийске водитель иномарки сбил женщину и даже не вышел ей помочь.