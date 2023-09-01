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Парень выпал из окна общежития в Барнауле

Обстоятельства трагедии устанавливают следователи

01 сентября 2023, 13:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Молодой человек выпал из окна общежития на улице Крупской в Барнауле. Об этом сообщает "Толк".

Предположительно, он упал с высоты шестого этажа и скончался на месте от полученных травм.

К общежитию выезжали медики. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Ранее сообщалось, что в Бийске водитель иномарки сбил женщину и даже не вышел ей помочь.

Барнаул Происшествия скорая помощь

Комментарии 2

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Гость

15:30:56 01-09-2023

Нормально так отметил 1 сентября. Ну грустно, что ж, не принял его город...

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гость

18:02:39 01-09-2023

Ещё грустнее за его родителей,которые старались,чтобы их ребенок учился,радовались этому ,но недолго....Жаль,что всё так

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