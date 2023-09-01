Парень выпал из окна общежития в Барнауле
Обстоятельства трагедии устанавливают следователи
01 сентября 2023, 13:51, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Молодой человек выпал из окна общежития на улице Крупской в Барнауле. Об этом сообщает "Толк".
Предположительно, он упал с высоты шестого этажа и скончался на месте от полученных травм.
К общежитию выезжали медики. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.
Ранее сообщалось, что в Бийске водитель иномарки сбил женщину и даже не вышел ей помочь.
15:30:56 01-09-2023
Нормально так отметил 1 сентября. Ну грустно, что ж, не принял его город...
18:02:39 01-09-2023
Ещё грустнее за его родителей,которые старались,чтобы их ребенок учился,радовались этому ,но недолго....Жаль,что всё так