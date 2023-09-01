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Виновник аварии в Бийске не помог сбитому пешеходу

Прохожие и другие водители в это время следили за пострадавшей женщиной

01 сентября 2023, 12:17, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

Пешехода сбили накануне в районе дома номер девять по Стахановской в Бийске. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам людей, все вокруг бросились помогать пострадавшей женщине. Остановился таксист, который вызвал скорую помощь. Пассажирка машины, наехавшей на горожанку, также вышла помогать. При этом, местные говорят, что водитель остался сидеть в салоне.

Медикам потребовалось семь минут, чтобы приехать на место и забрать сбитую бийчанку в больницу.

Бийск ДТП

Комментарии 2

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Гость

13:53:23 01-09-2023

Водитель, сбивший женщину, однако бухой в хламину был, поэтому и не вышел, так как не смог.

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Гость

16:41:19 01-09-2023

И чем конкретно они ПОМОГЛИ? В чем заключается их ПОМОЩЬ? Постоять рядом и поохать? Если травма несерьезная, пострадавший сам встанет. А если серьезная, то его нельзя шевелить до приезда скорой.

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