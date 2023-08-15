Парк "Центральный" отметит свой день рождения праздничной программой

Мероприятия начнутся в 15:00 на улице Мало-Тобольской

15 августа 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Барнаульский парк "Центральный" 19 августа отметит свой 137-й день рождения. Для гостей подготовили праздничную программу, сообщает "Вечерний Барнаул".

Гостей ждет концерт от учеников школы вокала "Голосология" и танцевального коллектива My Dance. Также запланирована анимационная программа и интерактивное шоу "Нащупал", выступление дрессированных собак и пиро-шоу.

Для барнаульцев подготовили и много других развлечений.

Начало мероприятия в 15:00 на Мало-Тобольской.