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Парк "Центральный" отметит свой день рождения праздничной программой

Мероприятия начнутся в 15:00 на улице Мало-Тобольской

15 августа 2023, 09:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Барнаульский парк "Центральный" 19 августа отметит свой 137-й день рождения. Для гостей подготовили праздничную программу, сообщает "Вечерний Барнаул".

Гостей ждет концерт от учеников школы вокала "Голосология" и танцевального коллектива My Dance. Также запланирована анимационная программа и интерактивное шоу "Нащупал", выступление дрессированных собак и пиро-шоу.

Для барнаульцев подготовили и много других развлечений.

Начало мероприятия в 15:00 на Мало-Тобольской.

праздники парк

Комментарии 2

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Гость

10:09:19 15-08-2023

Все тобольские и центральные окрайна города

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Гость

16:34:50 15-08-2023

Но на саму территорию не пустят.Рано:ведутся работы.Крайне вяло,но ведутся.

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