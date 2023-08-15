Стимпанк, метро и танцы. Как отметят День города в Барнауле и будет ли салют
Amic.ru собрал всю известную информацию о праздновании Дня города в Барнауле
15 августа 2023, 09:01, ИА Амител
День города состоится в Барнауле 2 сентября. Региональный центр постепенно готовится к предстоящему событию, уже известно о большинстве мероприятий, которые пройдут в это время. Так, жители и гости города смогут посетить фестиваль еды, спортивные состязания, вернется и прошлогодняя фотозона с барнаульским метрополитеном на ул. Мало-Тобольской. Кстати, праздник на местном Арбате устроят в стиле стимпанк. Amic.ru собрал всю информацию, которая есть о грядущем дне рождения краевой столицы.
Что будет на площади Сахарова?
Основным местом празднования Дня города станет площадь Сахарова. Там в 15 часов начнется концерт, на котором выступят вокалисты, артисты инструментального жанра и танцоры. Номера подготовят творческие коллективы алтайских вузов и молодежь из российского движения детей и молодежи "Движение первых". Выступления будут сопровождать и посвященные Барнаулу ролики, которые покажут на установленных экранах.
До концерта, с 10 утра до 14 часов, на площади должны пройти и спортивные состязания "Барнаул спортивный – город чемпионов", в рамках которых также состоится фестиваль "Готов к труду и обороне".
Вечером на площади Сахарова, скорее всего, традиционно пройдет финал конкурса "Мисс Барнаул", подробная информация о нем появится позже.
Что будет на Мало-Тобольской?
На ул. Мало-Тобольской программа будет, пожалуй, самой обширной. Там пройдет праздник "Барнаул. Путешествие со вкусом". В его рамках состоится выставка "Барнаул туристский" и фестиваль еды "Вкусно и полезно". Будут организованы зоны торговли уличной едой, выставки, открытая кухня для проведения кулинарных мастер-классов, зоны для детской анимационной программы, для интерактивного розыгрыша подарков и праздничная входная группа. Все площадки оформят в едином стиле стимпанк (направление, которое вдохновлено технологиями и фантастикой XIX века).
Кроме того, на Мало-Тобольской выступят музыкальные группы и танцевальные коллективы, там состоится арт-выставка современного искусства, вернется и понравившаяся горожанам в прошлом году фотозона в стиле "Барнаульского метрополитена". Сфотографироваться можно будет с двумя аниматорами, одетыми в костюмы в стиле стимпанк, а также с живыми статуями, которые будут изображать значимых исторических личностей, внесших большой вклад в развитие Барнаула.
На барнаульском Арбате разыграют 40 сертификатов на пешеходные экскурсии по исторической части города. Для посетителей также организуют восемь игровых зон, на которых будут работать два инструктора.
Не обойдется и без мастер-классов. Один из них даст кузнец, у которого будет горн, наковальня и молот, а другой – гончар. Еще будет мастер-класс по мозаике в стиле стимпанк и ар-нуво, обучение по росписи на деревянных спилах и деревянных значках, по живописи и созданию татуировок на полотне.
Можно будет пройти и квиз-игру "Барнаул туристский" длительностью 30-40 минут по истории краевой столицы и ее достопримечательностям.
В "Современной зоне" представят театральную постановку. Актеры отразят этапы развития Барнаула в стиле стимпанк. В таком же стиле покажут и создание паровой машины. Планируется и танцевальная постановка, отображающая разные этапы становления Барнаула.
Организуют и детскую игровую зону, там можно будет посмотреть шоу с жидким азотом и кинетическим песком, в ней детей развлекать будет аниматор в образе ученого XVIII века. В игровой зоне поставят как минимум два генератора мыльных пузырей и гигантских раскрасок.
Рядом с улицей Мало-Тобольской, на Старом базаре, пройдет межрегиональный турнир по смешанному единоборству ММА "Алтайское сражение – 2".
Что будет на "Нулевом километре"?
На "Нулевом километре" с 10:00 до 14:00 пройдет традиционный фестиваль "Единой семьей живем в Барнауле". В ходе фестиваля состоится карнавал-шествие национально-культурных объединений края, будет работать и национальная деревня, на которой покажут жилища разных народов, проживающих в регионе. В этой деревне состоится выставка предметов национального быта, ремесла и искусства, будет и концерт.
Куда сходить в спальных районах?
В парке "Лесная сказка" пройдет концерт с песнями и танцами, который будет длиться два часа. На ул. 50 лет СССР, 12, состоится наградное мероприятие "Доска почета", а во Дворце культуры Барнаула, на ул. Антона Петрова, 146а, – мероприятие "Гордость района".
В Железнодорожном районе пройдет концерт "Ими гордится район" и торжественное открытие районной доски почета на базе Центра развития творчества детей и молодежи Железнодорожного района. Также в сквере на пересечении проспекта Социалистического и ул. Молодежной будет работать творческая площадка "Город, в котором живем, мечтаем и любим". Праздничная программа будет включать в себя работу интерактивных площадок, фотозон, торговых точек и проведение мастер-классов от студотрядов.
Наверняка в спальных районах будут и другие активности. О них власти расскажут в подробном перечне мероприятий ко Дню города, который пока не опубликован.
Где пройдут салюты?
Главный салют состоится на площади Сахарова в 22:00. Кроме того, фейерверки запланированы в барнаульском поселке Южном на ул. Чайковского, 21, и на площади Мира. Возможно, салют будет и в парке "Лесная сказка", однако объявлений об этом пока не было.
Алкоголь продавать будут?
Нет, в День города, 2 сентября, продавать алкоголь в магазинах не будут с 9 до 21 часа, соответствующее постановление об этом подписал мэр Барнаула Вячеслав Франк. Ограничение ввели для обеспечения общественного порядка в местах массового скопления людей.
Как украсят город?
Всего разработано три ключевых направления праздничного оформления города: знание, творчество и успех. Основным будет слоган "Город талантливых и сильных людей". На первом плане – тема наследия и преемственности поколений и традиций.
Для поздравительных баннеров задействуют не менее 100 рекламных поверхностей разных форматов. При оформлении внимание уделят использованию флагов и цветов, а также светодинамических элементов. Город планируется полностью украсить к 25 августа.
Какие артисты приедут на День города?
Пока неизвестно. О приглашении каких-либо звезд на День города власти все еще не заявляли и маловероятно, что какие-то знаменитости приедут в краевую столицу.
09:29:34 15-08-2023
Очередное унылое зрелище теперь еще стимпанком обозвали
09:44:46 15-08-2023
Самый главный специалист по стимпанку- И.И. Ползунов, ныне покойный, перевернулся бы в гробу, кабы кладбище, на котором он похоронен, не сделали бы "туристическим кластром", под шумок раздирбанив могилы...
09:49:26 15-08-2023
Радость то какая!
10:18:31 15-08-2023
Ничего не пойму, как будто в двух параллельных реальностях живем, кто-то Родину защищает, кто-то веселится. Группы молодых людей на улицах бухают и не все среди них айтишники
13:01:36 15-08-2023
Гость (10:18:31 15-08-2023) Ничего не пойму, как будто в двух параллельных реальностях ж... Кто напал на тебя?
13:33:32 15-08-2023
Гость (13:01:36 15-08-2023) Кто напал на тебя?... Тупейший вопрос. Уйди отсюда по доброму.
14:08:52 15-08-2023
Гость (13:01:36 15-08-2023) Кто напал на тебя?... Ты меня с Родиной перепутал?
10:26:46 15-08-2023
семенов конктракт выиграл чтоли? кто еще у нас по стимпанку спец?
11:02:08 15-08-2023
я так думаю что вместо салюта лучше закупить квадрокоптеры а? Давайте проголосуем?
11:18:13 15-08-2023
Гость (11:02:08 15-08-2023) я так думаю что вместо салюта лучше закупить квадрокоптеры а... В принципе вместо трат денег на веселье, можно найти как их потратить для Победы
13:02:03 15-08-2023
Гость (11:02:08 15-08-2023) я так думаю что вместо салюта лучше закупить квадрокоптеры а... мозги себе закупи.
13:34:30 15-08-2023
Гость (13:02:03 15-08-2023) мозги себе закупи.... Ты-то точно себе их не покупал, а при рождении тебе их по дефолту не выдали.
11:31:58 15-08-2023
Считаю неуместным в это время проводить праздники и салюты.
12:10:00 15-08-2023
Опять унылое гуано, на которое влупят кучу бабла, лучше бы ребятам в СВО помогли
12:15:15 15-08-2023
Да, этот пир во время чумы как-то странен. Запад ведет войну против нашей страны, а мы салюты пускаем. Может помочь СВО этими деньгами?
12:54:14 15-08-2023
Опять наши дома вблизи от Сахарова будут сотрясаться от музыки и салюта. Когда уже это кончится?
15:47:14 15-08-2023
Я- тоже за помощь СВО. Чем зря эти деньги в небо пускать.
17:18:23 15-08-2023
Гость (13:01:36 15-08-2023) Кто напал на тебя?... Дядя, ты страус? До сих пор на дошло да тебя, что против нашей страны давно ведется война со стороны Запада? Сейчас руками хохлов.