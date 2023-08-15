Amic.ru собрал всю известную информацию о праздновании Дня города в Барнауле

15 августа 2023, 09:01, ИА Амител

Фотозона "Барнаульское метро" / Фото: amic.ru

День города состоится в Барнауле 2 сентября. Региональный центр постепенно готовится к предстоящему событию, уже известно о большинстве мероприятий, которые пройдут в это время. Так, жители и гости города смогут посетить фестиваль еды, спортивные состязания, вернется и прошлогодняя фотозона с барнаульским метрополитеном на ул. Мало-Тобольской. Кстати, праздник на местном Арбате устроят в стиле стимпанк. Amic.ru собрал всю информацию, которая есть о грядущем дне рождения краевой столицы.

Что будет на площади Сахарова?

Основным местом празднования Дня города станет площадь Сахарова. Там в 15 часов начнется концерт, на котором выступят вокалисты, артисты инструментального жанра и танцоры. Номера подготовят творческие коллективы алтайских вузов и молодежь из российского движения детей и молодежи "Движение первых". Выступления будут сопровождать и посвященные Барнаулу ролики, которые покажут на установленных экранах.

До концерта, с 10 утра до 14 часов, на площади должны пройти и спортивные состязания "Барнаул спортивный – город чемпионов", в рамках которых также состоится фестиваль "Готов к труду и обороне".

Вечером на площади Сахарова, скорее всего, традиционно пройдет финал конкурса "Мисс Барнаул", подробная информация о нем появится позже.

Конкурс "Мисс Барнаул – 2022" / Фото: amic.ru

Что будет на Мало-Тобольской?

На ул. Мало-Тобольской программа будет, пожалуй, самой обширной. Там пройдет праздник "Барнаул. Путешествие со вкусом". В его рамках состоится выставка "Барнаул туристский" и фестиваль еды "Вкусно и полезно". Будут организованы зоны торговли уличной едой, выставки, открытая кухня для проведения кулинарных мастер-классов, зоны для детской анимационной программы, для интерактивного розыгрыша подарков и праздничная входная группа. Все площадки оформят в едином стиле стимпанк (направление, которое вдохновлено технологиями и фантастикой XIX века).

Кроме того, на Мало-Тобольской выступят музыкальные группы и танцевальные коллективы, там состоится арт-выставка современного искусства, вернется и понравившаяся горожанам в прошлом году фотозона в стиле "Барнаульского метрополитена". Сфотографироваться можно будет с двумя аниматорами, одетыми в костюмы в стиле стимпанк, а также с живыми статуями, которые будут изображать значимых исторических личностей, внесших большой вклад в развитие Барнаула.

На барнаульском Арбате разыграют 40 сертификатов на пешеходные экскурсии по исторической части города. Для посетителей также организуют восемь игровых зон, на которых будут работать два инструктора.

Не обойдется и без мастер-классов. Один из них даст кузнец, у которого будет горн, наковальня и молот, а другой – гончар. Еще будет мастер-класс по мозаике в стиле стимпанк и ар-нуво, обучение по росписи на деревянных спилах и деревянных значках, по живописи и созданию татуировок на полотне.

Можно будет пройти и квиз-игру "Барнаул туристский" длительностью 30-40 минут по истории краевой столицы и ее достопримечательностям.

День города на барнаульском Арбате / Фото: amic.ru

В "Современной зоне" представят театральную постановку. Актеры отразят этапы развития Барнаула в стиле стимпанк. В таком же стиле покажут и создание паровой машины. Планируется и танцевальная постановка, отображающая разные этапы становления Барнаула.

Организуют и детскую игровую зону, там можно будет посмотреть шоу с жидким азотом и кинетическим песком, в ней детей развлекать будет аниматор в образе ученого XVIII века. В игровой зоне поставят как минимум два генератора мыльных пузырей и гигантских раскрасок.

Рядом с улицей Мало-Тобольской, на Старом базаре, пройдет межрегиональный турнир по смешанному единоборству ММА "Алтайское сражение – 2".

Что будет на "Нулевом километре"?

На "Нулевом километре" с 10:00 до 14:00 пройдет традиционный фестиваль "Единой семьей живем в Барнауле". В ходе фестиваля состоится карнавал-шествие национально-культурных объединений края, будет работать и национальная деревня, на которой покажут жилища разных народов, проживающих в регионе. В этой деревне состоится выставка предметов национального быта, ремесла и искусства, будет и концерт.

Фестиваль "Единой семьей живем в Барнауле – 2022" / Фото: amic.ru

Куда сходить в спальных районах?

В парке "Лесная сказка" пройдет концерт с песнями и танцами, который будет длиться два часа. На ул. 50 лет СССР, 12, состоится наградное мероприятие "Доска почета", а во Дворце культуры Барнаула, на ул. Антона Петрова, 146а, – мероприятие "Гордость района".

В Железнодорожном районе пройдет концерт "Ими гордится район" и торжественное открытие районной доски почета на базе Центра развития творчества детей и молодежи Железнодорожного района. Также в сквере на пересечении проспекта Социалистического и ул. Молодежной будет работать творческая площадка "Город, в котором живем, мечтаем и любим". Праздничная программа будет включать в себя работу интерактивных площадок, фотозон, торговых точек и проведение мастер-классов от студотрядов.

Наверняка в спальных районах будут и другие активности. О них власти расскажут в подробном перечне мероприятий ко Дню города, который пока не опубликован.

День города в "Лесной сказке" в 2022 году / Фото:amic.ru

Где пройдут салюты?

Главный салют состоится на площади Сахарова в 22:00. Кроме того, фейерверки запланированы в барнаульском поселке Южном на ул. Чайковского, 21, и на площади Мира. Возможно, салют будет и в парке "Лесная сказка", однако объявлений об этом пока не было.

Алкоголь продавать будут?

Нет, в День города, 2 сентября, продавать алкоголь в магазинах не будут с 9 до 21 часа, соответствующее постановление об этом подписал мэр Барнаула Вячеслав Франк. Ограничение ввели для обеспечения общественного порядка в местах массового скопления людей.

Как украсят город?

Всего разработано три ключевых направления праздничного оформления города: знание, творчество и успех. Основным будет слоган "Город талантливых и сильных людей". На первом плане – тема наследия и преемственности поколений и традиций.

Салют на День города в 2022 году/ Фото: amic.ru

Для поздравительных баннеров задействуют не менее 100 рекламных поверхностей разных форматов. При оформлении внимание уделят использованию флагов и цветов, а также светодинамических элементов. Город планируется полностью украсить к 25 августа.

Какие артисты приедут на День города?

Пока неизвестно. О приглашении каких-либо звезд на День города власти все еще не заявляли и маловероятно, что какие-то знаменитости приедут в краевую столицу.