Парк им. Ленина в Барнауле обзаводится "дорожками-рельсами" и новым освещением. Фото
На территории проходит второй этап благоустройства
04 июля 2025, 07:00, ИА Амител
В Барнауле активно продолжается преображение городских пространств в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни". В настоящее время работы ведутся на трёх ключевых территориях: в парке имени Ленина, на участке за торговым центром "Европа" и в парке "Юбилейный".
Особое внимание уделяется парку имени Ленина, где подрядная организация ООО "Виарум" реализует второй этап благоустройства. Рабочие активно формируют новые пешеходные дорожки, которые соединят уже существующие тротуары с будущими функциональными зонами. Для этого тщательно подготавливается основание, после чего укладывается современная плитка. Здесь уже можно увидеть интересные дорожки, кладка которых напоминает рельсовые пути.
Помимо пешеходных зон, специалисты укладывают покрытие на будущих детских и спортивных площадках. Идёт установка наружного освещения и видеонаблюдения. Завершить все работы в этом году планируют к середине ноября, а стоимость контракта составила более 105 млн рублей.
Планы на будущее и выбор горожан
Напомним, что дизайн-проект №1 парка имени Ленина стал безоговорочным лидером по итогам онлайн-голосования в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", набрав более 4,5 тысяч голосов горожан. Этот выбор предопределил дальнейшее развитие парка.
В следующем году планируется продолжить создание комплексной инфраструктуры для различных видов отдыха. Здесь появятся:
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Детские игровые площадки
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Спортивные площадки
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Зоны тихого отдыха
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Организованные площадки для выгула собак
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Различные малые архитектурные формы, которые дополнят общую концепцию парка.
Кстати, в этом году в рамках той же программы "Формирование комфортной городской среды" победила территория на Южном, где мы недавно побывали и посмотрели, как выглядит фронт работ.
08:15:31 04-07-2025
Что-то мне подсказывает, что по таким дорожкам рельсам и коляску нормально не прокатить, да и велосипед с самокатом тоже трястись будут. Или промежутки между плитками заполнять будут чем-то?
08:50:24 04-07-2025
Дорожки-рельсы? (08:15:31 04-07-2025) Что-то мне подсказывает, что по таким дорожкам рельсам и кол... нет, не будут. там будет ров под два метра, чтобы таких комметаторов ловить.
11:48:04 04-07-2025
Гость (08:50:24 04-07-2025) нет, не будут. там будет ров под два метра, чтобы таких комм... Сам не споткнись
09:06:40 04-07-2025
Дорожки-рельсы? (08:15:31 04-07-2025) Что-то мне подсказывает, что по таким дорожкам рельсам и кол... В Центральном парке такие же есть. Ходить неудобно, если не смотришь под ноги - постоянно попадаешь между плитками. Такие дорожки чисто для перемещение между нормальным тротуаром, где можно прогуливаться, а не смотреть куда наступаешь.
09:14:01 04-07-2025
ыть (09:06:40 04-07-2025) В Центральном парке такие же есть. Ходить неудобно, если не ... когда попадает в длину шага - прикольно.
если нет - сплошное спотыкание.
10:26:11 07-07-2025
Дорожки-рельсы? (08:15:31 04-07-2025) Что-то мне подсказывает, что по таким дорожкам рельсам и кол... Так это же просто отличная новость если в парке не будет самокатчиков и лисапедчтков
08:52:32 04-07-2025
А где дорожки для велосипедов и электросамокатов?
09:32:37 04-07-2025
Гость (08:52:32 04-07-2025) А где дорожки для велосипедов и электросамокатов?... в караганде.
вас тут не!
10:28:54 07-07-2025
Musik (09:32:37 04-07-2025) в караганде.вас тут не!... Плюсую. Был бы хоть один парк для прогулок и отдыха а не для самокатов и велосипедов
10:00:25 04-07-2025
Вот эти "рельсовые дорожки" почти наверняка сделаны не по уму. Примерно такие на лестнице на Торгашинский хребет в Красноярске. Ни два, ни полтора - если шагать по каждой, надо семенить. Если перешагивать через одну - тоже неудобно. Благо, таких участков там всего пара. И зачем огород городить?
10:02:34 04-07-2025
Экономика, должна быть экономной.
22:45:11 04-07-2025
ГДЕ ДЕРЕВЬЯ ???????.....................Она добавила,( Ольга Беккер) что также в парке собираются посадить газон, обустроить цветник и высадить более 2,5 тысяч деревьев.