Парк им. Ленина в Барнауле обзаводится "дорожками-рельсами" и новым освещением. Фото

На территории проходит второй этап благоустройства

04 июля 2025, 07:00, ИА Амител

Парк им. Ленина в июле 2025 года / Фото: amic.ru

В Барнауле активно продолжается преображение городских пространств в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Инфраструктура для жизни". В настоящее время работы ведутся на трёх ключевых территориях: в парке имени Ленина, на участке за торговым центром "Европа" и в парке "Юбилейный".

Особое внимание уделяется парку имени Ленина, где подрядная организация ООО "Виарум" реализует второй этап благоустройства. Рабочие активно формируют новые пешеходные дорожки, которые соединят уже существующие тротуары с будущими функциональными зонами. Для этого тщательно подготавливается основание, после чего укладывается современная плитка. Здесь уже можно увидеть интересные дорожки, кладка которых напоминает рельсовые пути.

Помимо пешеходных зон, специалисты укладывают покрытие на будущих детских и спортивных площадках. Идёт установка наружного освещения и видеонаблюдения. Завершить все работы в этом году планируют к середине ноября, а стоимость контракта составила более 105 млн рублей.

Планы на будущее и выбор горожан

Напомним, что дизайн-проект №1 парка имени Ленина стал безоговорочным лидером по итогам онлайн-голосования в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", набрав более 4,5 тысяч голосов горожан. Этот выбор предопределил дальнейшее развитие парка.

В следующем году планируется продолжить создание комплексной инфраструктуры для различных видов отдыха. Здесь появятся:

Детские игровые площадки

Спортивные площадки

Зоны тихого отдыха

Организованные площадки для выгула собак

Различные малые архитектурные формы, которые дополнят общую концепцию парка.

Кстати, в этом году в рамках той же программы "Формирование комфортной городской среды" победила территория на Южном, где мы недавно побывали и посмотрели, как выглядит фронт работ.