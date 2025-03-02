Парк "Изумрудный" заполнили барнаульцы, готовые праздновать Масленицу. Фото
Проводы зимы широко отмечают во всей краевой столице
02 марта 2025, 12:53, ИА Амител
Барнаульцы пришли в парк "Изумрудный" для празднования Масленицы / Фото: amic.ru
В барнаульский парк "Изумрудный" пришли горожане, готовые отпраздновать Масленицу. Среди них – корреспондент amic.ru, успевшая запечатлеть, сколько барнаульцев решили проводить зиму.
"Народу очень много", – передает корреспондент amic.ru.
Напомним, в Барнауле в воскресенье, 2 марта, широко отмечают Масленицу. Празднования пройдут в разных частях города, причем организаторы постарались каждое мероприятие сделать по-своему уникальным. Amic.ru уже рассказывал, где барнаульцы могут проводить зиму.
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13:12:52 02-03-2025
Поэтому мы отсюда уехали) слишком много народа
13:29:15 02-03-2025
Грех на бывшем кладбище веселиться.
18:35:39 02-03-2025
Ведьмин шабаш
22:10:54 02-03-2025
Хороший праздник! Самоё главное русский! Прекрасно, что пришло много народу с детьми, пусть знают традиции русского народа!
00:19:01 03-03-2025
Гость (13:29:15 02-03-2025) Грех на бывшем кладбище веселиться.... Все парки города основаны на бывших кладбищах .
10:47:34 03-03-2025
Удивительно ,но на Масленице не было в продаже блинов ,одни шашлыки и плов , побывали на "Узамасленице ", ушли не понравилось.
11:44:54 03-03-2025
Да,мы тоже прошли по всему парку,люди в очередях стоят, блинов ни где не было, там одни шашлыки и плов по 500 руб порцияОрганизация праздника Масленицы самая худшая в этом году в парке Изумрудный
19:42:19 03-03-2025
Зрелище унылое, цены космос и самого главного блинов тоже не увидел. А чучело просто писец, зрелище унылое и хотелось сразу уйти. Половина толпы наверное студенты пришли поглазеть. И эту хрень показали иностранцам....
19:49:25 03-03-2025
Андрей (19:42:19 03-03-2025) И эту хрень показали иностранцам....Таджико-узбеко-камерунцы такого никогда не видели!!