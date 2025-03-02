Парк "Изумрудный" заполнили барнаульцы, готовые праздновать Масленицу. Фото

Проводы зимы широко отмечают во всей краевой столице

02 марта 2025, 12:53, ИА Амител

Барнаульцы пришли в парк "Изумрудный" для празднования Масленицы / Фото: amic.ru

В барнаульский парк "Изумрудный" пришли горожане, готовые отпраздновать Масленицу. Среди них – корреспондент amic.ru, успевшая запечатлеть, сколько барнаульцев решили проводить зиму.

"Народу очень много", – передает корреспондент amic.ru.

Напомним, в Барнауле в воскресенье, 2 марта, широко отмечают Масленицу. Празднования пройдут в разных частях города, причем организаторы постарались каждое мероприятие сделать по-своему уникальным. Amic.ru уже рассказывал, где барнаульцы могут проводить зиму.