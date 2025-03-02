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Парк "Изумрудный" заполнили барнаульцы, готовые праздновать Масленицу. Фото

Проводы зимы широко отмечают во всей краевой столице

02 марта 2025, 12:53, ИА Амител

Барнаульцы пришли в парк "Изумрудный" для празднования Масленицы / Фото: amic.ru

В барнаульский парк "Изумрудный" пришли горожане, готовые отпраздновать Масленицу. Среди них – корреспондент amic.ru, успевшая запечатлеть, сколько барнаульцев решили проводить зиму.

"Народу очень много", – передает корреспондент amic.ru.

Напомним, в Барнауле в воскресенье, 2 марта, широко отмечают Масленицу. Празднования пройдут в разных частях города, причем организаторы постарались каждое мероприятие сделать по-своему уникальным. Amic.ru уже рассказывал, где барнаульцы могут проводить зиму.

Барнаул праздники
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Комментарии 9

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Гость

13:12:52 02-03-2025

Поэтому мы отсюда уехали) слишком много народа

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Гость

13:29:15 02-03-2025

Грех на бывшем кладбище веселиться.

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Чучмек

18:35:39 02-03-2025

Ведьмин шабаш

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Евгений

22:10:54 02-03-2025

Хороший праздник! Самоё главное русский! Прекрасно, что пришло много народу с детьми, пусть знают традиции русского народа!

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Гость

00:19:01 03-03-2025

Гость (13:29:15 02-03-2025) Грех на бывшем кладбище веселиться.... Все парки города основаны на бывших кладбищах .

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Мила

10:47:34 03-03-2025

Удивительно ,но на Масленице не было в продаже блинов ,одни шашлыки и плов , побывали на "Узамасленице ", ушли не понравилось.

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Ксения

11:44:54 03-03-2025

Да,мы тоже прошли по всему парку,люди в очередях стоят, блинов ни где не было, там одни шашлыки и плов по 500 руб порцияОрганизация праздника Масленицы самая худшая в этом году в парке Изумрудный

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Андрей

19:42:19 03-03-2025

Зрелище унылое, цены космос и самого главного блинов тоже не увидел. А чучело просто писец, зрелище унылое и хотелось сразу уйти. Половина толпы наверное студенты пришли поглазеть. И эту хрень показали иностранцам....

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Гость

19:49:25 03-03-2025

Андрей (19:42:19 03-03-2025) И эту хрень показали иностранцам....Таджико-узбеко-камерунцы такого никогда не видели!!

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