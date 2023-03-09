Парк отдыха с "сухим" фонтаном построят в Заринске за 107 млн рублей

Проект зоны отдыха был отмечен среди лучших работ всероссийского конкурса

09 марта 2023, 09:15, ИА Амител

Проект парка "Прометей" / Фото: архитектурное бюро "Доминанта"

В Заринске объявили поиск подрядчика, который возведёт огромный парк отдыха "Прометей". Проектировщики предусмотрели в нём смотровую площадку, зоны для выгула собак, сцену для проведения городских мероприятий. Главным элементом парка станет "сухой" фонтан "Прометей", который будет отсылать к истории города. Построить территорию отдыха должны к концу октября 2023 года.

"Лицо" города

Парк появится в квартале, ограниченном проспектом Строителей, улицами Союза Республик, Московская, 40 лет Победы. Площадь участка – 5 га, с одной стороны от него находится частный сектор, с другой – многоэтажные дома. Сейчас на площадке расположены АЗС и несколько неиспользуемых зданий.

Проект парка "Прометей" / Фото: архитектурное бюро "Доминанта"

Концепцию парка разработало архитектурное бюро "Доминанта". Проект стал одним из победителей VI Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, которые будут реализованы в 2023-2024 годах.

Согласно техническому заданию, в основе концепции лежит идея создания многофункционального городского пространства.

"В рамках проекта наряду с формированием комфортного городского пространства для отдыха также предусмотрена организация спортивной площадки, в том числе для жителей преклонного возраста, и детских площадок, смотровой площадки, площадки для выгула собак, площадки со сценой для проведения городских мероприятий, павильона кафе", – указано в документации.

К истокам

Главным элементом парка станет арт-объект "Прометей". Это "сухой" фонтан, который выполнен с применением туманообразующих форсунок. Авторы проекта отмечают, что он отсылает к образам, в которых проявляется промышленный характер Заринска: тлению углей, залитых фенольной водой, и пару, поднимающемуся над градирнями (процессы, связанные с добычей кокса).

Проект парка "Прометей" / Фото: архитектурное бюро "Доминанта"

Чаша фонтана выполнена из бетона и застелена решетчатым настилом, под которым расположены туманообразующие форсунки и подсветка. В составе фонтана 180 программируемых форсунок, позволяющих настраивать различные режимы работы и картины.

Смотровая площадка парка расположена на самом высоком месте у окружной дороги. Она сочетает въездную стелу в город, фотоплощадку и арт-объект. Вертикальная часть представляет собой "ветровую флейту", которая издаёт негромкий гул при сильном ветре. Под смотровой площадкой подвешены качели для взрослых из синтетической ткани. Они развеваются на ветру, как флаги, если на них никто не качается.

Проект парка "Прометей" / Фото: архитектурное бюро "Доминанта"

Построят в парке и павильон площадью 116,5 квадратного метра, в котором будет три автономных блока: прокат, кафе и туалет. Наружная отделка блоков и навеса выполнена из древесно-полимерного композита (ДПК), цвет "антрацит". Открытые металлические конструкции окрашиваются в антрацитовый цвет.

Больше зелени

Большое внимание при строительстве парка уделят озеленению. Согласно проекту, на участке уже есть хвойные деревья, подрядчик обязан их сохранить и дополнительно высадить лиственные породы деревьев, кустарники, луговые цветники. Все растения должны соответствовать географической зоне и зоне морозостойкости, быть устойчивыми к вредителям и болезням.

Проект парка "Прометей" / Фото: архитектурное бюро "Доминанта"

"Группы дополнительных композиционных посадок представляют собой сочетания таких растений, как липа мелколистная, рябина обыкновенная, черёмуха Маака, черемуха Шуберта, тополь пирамидальный, ива белая плакучая, ива ломкая Булата. В качестве ветрозащитных насаждений используются такие растения, как пузыреплодник обыкновенный, спирея серая, дерен белый Элегантиссима, калина обыкновенная, клен татарский Гиннала", – отмечают разработчики.

В число работ, которые также должен будет выполнить подрядчик, входят проведение освещения, обустройство канализации и водоподведения, отсыпка территории плодородным грунтом, асфальтирование и мощение бетонной плиткой пешеходных путей.

Аукцион по поиску подрядчика, готового выполнить все работы по строительству парка, назначен на 15 марта 2023 года. Начальная цена контракта составляет 107 млн рублей.