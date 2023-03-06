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Участок под строительство парка за Новым мостом в Барнауле выкупила "агрокомпания"

Фирме принадлежит и другой участок, где разрешено оборудовать зону отдыха

06 марта 2023, 09:30, ИА Амител

Парк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Парк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле состоялся аукцион, на котором разыграли земельный участок под строительство парка культуры и отдыха. Территория находится за Новым мостом, напротив магазина "Леруа Мерлен". Победителем аукциона стала компания, производящая растительное масло. Она же летом 2022 года приобрела с торгов соседний участок, на котором также возможно строительство зоны отдыха.

Участок на Правобережном тракте, 20, имеет площадь 9,4 га. Он свободен от строений, но покрыт растительностью. В документации к торгам указано, что территория расположена в границах охранных зон ЛЭП, водоохранной и прибрежной защитной полосе Оби.

Аукцион по реализации площадки состоялся 3 марта, участником торгов стала лишь одна компания – "АгроИнвест", которой руководит Татьяна Саблина. По информации открытых источников, главная сфера деятельности фирмы (по ОКВЭД) – производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций. Также компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, торговлей зерном, фруктами, овощами, молочной и другой продукцией.

Фирма приобрела права на участок за 9,8 млн рублей – это начальная стоимость земли, которую установил краевой Фонд имущества. Площадку победитель получает в аренду на 10 лет и 8 месяцев: в течение этого времени инвестор должен оборудовать парк. Пока объект не будет сдан, компания обязана ежегодно перечислять в казну арендную плату в размере 9,8 млн рублей.

Интересно, что летом 2022 года "АгроИнвест" приобрёл на аукционе соседний участок площадью 4,1 га. Он также предназначен для строительства парка культуры и отдыха. Размер ежегодной арендной платы составляет 6,5 млн рублей. Известно, что пока работы на площадке не начались.

Комментарии 10

  • Надеюсь, что парк сделают не раньше, чем построят новый мост.
    06 марта, Гость   Ответить
  • И потом появляется новый генплан и назначение участка волшебным образом меняется, как уже было не раз!
    06 марта, Гость   Ответить
  • назначение участка волшебным образом меняется - да и плевать. Кто будет посещать тот парк? Не, ну можно, конечно, сделать его где-нибудь за Гоньбой еще. Меня, например, гораздо больше волнует точечная застройка в самом городе. И бесконечное "плиткомощение" вместо газонов и деревьев.
    06 марта, Гость   Ответить
  • На Бабушкина тоже строили культурно-оздоровительный комплекс. Прям уже к самой сдаче, здесь писали и интервью разные люди давали. Какой это нужный объект. А потом бац и "Мария-Ра" открылась. Как вы там Бабуркинцы? Оздоровидись и окультурились?
    06 марта, Гость   Ответить
  • только не маришка а пятерочка и всякие комки
    06 марта, Гость   Ответить
  • а потом как "хозяин" водного мира все заборами обнесут и незаконно перекроют доступ к водоему
    06 марта, Гость   Ответить
  • Гость, в точку, ждали его открытия, в округе нет абсолютно ничего, мертвый район
    06 марта, Гость   Ответить
  • А кому нужен парк за новым мостом? В городе места не хватает?
    06 марта, Гость   Ответить
  • А, кстати, что там с трубой, по которой дерьмо от автосалонов в сторону пляжа сбрасывалось в водоём?
    06 марта, Гость   Ответить
  • Странное место. Странное назначение с непонятным коммерческим интересом. Странный интерес платить 9,8 млн ежегодно. Либо там залежи золота или нефти (нет), либо заранее договорились с мохнатой лапой о переводе в место для жилой или коммерческой застройки.
    06 марта, Гость   Ответить
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