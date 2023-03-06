Участок под строительство парка за Новым мостом в Барнауле выкупила "агрокомпания"

Фирме принадлежит и другой участок, где разрешено оборудовать зону отдыха

06 марта 2023, 09:30, ИА Амител

Парк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле состоялся аукцион, на котором разыграли земельный участок под строительство парка культуры и отдыха. Территория находится за Новым мостом, напротив магазина "Леруа Мерлен". Победителем аукциона стала компания, производящая растительное масло. Она же летом 2022 года приобрела с торгов соседний участок, на котором также возможно строительство зоны отдыха.

Участок на Правобережном тракте, 20, имеет площадь 9,4 га. Он свободен от строений, но покрыт растительностью. В документации к торгам указано, что территория расположена в границах охранных зон ЛЭП, водоохранной и прибрежной защитной полосе Оби.

Аукцион по реализации площадки состоялся 3 марта, участником торгов стала лишь одна компания – "АгроИнвест", которой руководит Татьяна Саблина. По информации открытых источников, главная сфера деятельности фирмы (по ОКВЭД) – производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций. Также компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, торговлей зерном, фруктами, овощами, молочной и другой продукцией.

Фирма приобрела права на участок за 9,8 млн рублей – это начальная стоимость земли, которую установил краевой Фонд имущества. Площадку победитель получает в аренду на 10 лет и 8 месяцев: в течение этого времени инвестор должен оборудовать парк. Пока объект не будет сдан, компания обязана ежегодно перечислять в казну арендную плату в размере 9,8 млн рублей.

Интересно, что летом 2022 года "АгроИнвест" приобрёл на аукционе соседний участок площадью 4,1 га. Он также предназначен для строительства парка культуры и отдыха. Размер ежегодной арендной платы составляет 6,5 млн рублей. Известно, что пока работы на площадке не начались.