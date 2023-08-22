Парковая революция. Владислав Вакаев о том, как "Изумрудный" "продлевает" жизнь

Глава Фонда имущества Алтайского края рассказал, как потратить 400 миллионов рублей на общественное пространство

22 августа 2023, 09:45, Вячеслав Кондаков

Еще несколько лет назад парк "Изумрудный" был заброшен, а на месте общественного пространства могла появиться высотка. Однако после вмешательства властей, зеленую зону удалось восстановить. Причем, всего за три года. Сегодня "Изумрудный" - одно из самых популярных мест для тихого отдыха в Барнауле. В новом выпуске "Переговорки" на amic.ru Вячеслав Кондаков прогулялся с управляющим парком Владиславом Вакаевым и узнал у него, как с умом потратить 400 миллионов рублей на восстановление "Изумрудного". В этом году там появился амфитеатр, новый забор и "зеленый пляж". Также Владислав Вакаев рассказал, что ему не нравится (и наоборот) в "Изумрудном" и почему лучше строить парки, а не музеи.

Кто в "Переговорке"



Владислав Вакаев. Родился 21 декабря 1975 года в с. Шипуново Шипуновского района Алтайского края. В 1997 году окончил Барнаульский государственный педагогический университет. Кандидат философских наук. Занимался преподавательской деятельностью, работал журналистом в ряде краевых СМИ. В 2016 году избирался депутатом краевого Законодательного собрания от партии "Справедливая Россия". С октября 2019 года – руководитель Фонда имущества Алтайского края. Женат, воспитывает двоих детей.

01:01 Парк встречают по "обложке". Зачем в "Изумрудном" восстановили входную группу и сколько на это потратили денег.

01:54 В Америке и в Европе парки уже давно строят без забора. Почему от ограды в "Изумрудном" тоже хотели отказаться, но не получилось.

03:31 Зачем в парке нужен амфитеатр и какие мероприятия там будут проводить. Владислав Вакаев утверждает, что "плясок на костях", как было в советские годы, в "Изумрудном" больше не будет.

06:10 "Всегда можно было сделать лучше". Владислав Вакаев пожаловался на посетителей, которые "уничтожают" газон. В "Изумрудном" вообще есть еще много вещей, которые не нравятся Владиславу Вакаеву.

09:58 Почему обслуживать парк — дорогое удовольствие. На уборку мусора в год уходит до 20 миллионов рублей. А на чем парк зарабатывает?

10:35 Реконструкция "Изумрудного" завершится в 2024 году. Что еще появится в парке? Спойлер: еще потребуется около пяти лет, чтобы выросли кустарники и деревья.

11:04 "Каждый вложенный рубль дал минимум восемь рублей эффекта". Математика от Владислав Вакаев, который считает, что 400 миллионов рублей на реконструкцию парка — копейки.

13:06 "Мы стали заложниками собственной популярности". Почему парк не справляется с большим количеством посетителей (350 тысяч человек в месяц) и как решить эту проблему.

16:23 В "Изумрудном" появится "зеленый пляж". Как сделать так, чтобы вместо красивой поляны в парке не появился "огород".

19:31 В этом году в парке заработал пруд, но в жару "Изумрудный" превратился в большой пляж. Почему не только подростки, но взрослые лезут в воду и как с этим можно бороться.

21:30 Что за гадюка завелась в "Изумрудном" и почему ее могли подкинуть конкуренты парка.

22:47 Почему культура тихого и семейного отдыха в парках до Барнаула дошла только сегодня. В "Изумрудный" все больше ходят офисные работники. Владислав Вакаев уверен, что один час нахождения в парке "продлевает" жизнь на два часа.

28:22 "Мы совершили парковую революцию". Что нужно сделать, чтобы таких парков, как "Изумрудный", в Барнауле было больше.

31:00 "То, что там нет парка для десятков тысяч людей, — это преступление". Владислав Вакаев уверен, что за ТРЦ "Европа" в ближайшие годы появится большой парк.

32:30 Почему лучше построить пять новых парков, чем потратить два миллиарда рублей на новое здание для Художественного музея в Барнауле.