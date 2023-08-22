Парковая революция. Владислав Вакаев о том, как "Изумрудный" "продлевает" жизнь
Глава Фонда имущества Алтайского края рассказал, как потратить 400 миллионов рублей на общественное пространство
22 августа 2023, 09:45, Вячеслав Кондаков
Еще несколько лет назад парк "Изумрудный" был заброшен, а на месте общественного пространства могла появиться высотка. Однако после вмешательства властей, зеленую зону удалось восстановить. Причем, всего за три года. Сегодня "Изумрудный" - одно из самых популярных мест для тихого отдыха в Барнауле. В новом выпуске "Переговорки" на amic.ru Вячеслав Кондаков прогулялся с управляющим парком Владиславом Вакаевым и узнал у него, как с умом потратить 400 миллионов рублей на восстановление "Изумрудного". В этом году там появился амфитеатр, новый забор и "зеленый пляж". Также Владислав Вакаев рассказал, что ему не нравится (и наоборот) в "Изумрудном" и почему лучше строить парки, а не музеи.
Кто в "Переговорке"
Владислав Вакаев. Родился 21 декабря 1975 года в с. Шипуново Шипуновского района Алтайского края. В 1997 году окончил Барнаульский государственный педагогический университет. Кандидат философских наук. Занимался преподавательской деятельностью, работал журналистом в ряде краевых СМИ. В 2016 году избирался депутатом краевого Законодательного собрания от партии "Справедливая Россия". С октября 2019 года – руководитель Фонда имущества Алтайского края. Женат, воспитывает двоих детей.
01:01 Парк встречают по "обложке". Зачем в "Изумрудном" восстановили входную группу и сколько на это потратили денег.
01:54 В Америке и в Европе парки уже давно строят без забора. Почему от ограды в "Изумрудном" тоже хотели отказаться, но не получилось.
03:31 Зачем в парке нужен амфитеатр и какие мероприятия там будут проводить. Владислав Вакаев утверждает, что "плясок на костях", как было в советские годы, в "Изумрудном" больше не будет.
06:10 "Всегда можно было сделать лучше". Владислав Вакаев пожаловался на посетителей, которые "уничтожают" газон. В "Изумрудном" вообще есть еще много вещей, которые не нравятся Владиславу Вакаеву.
09:58 Почему обслуживать парк — дорогое удовольствие. На уборку мусора в год уходит до 20 миллионов рублей. А на чем парк зарабатывает?
10:35 Реконструкция "Изумрудного" завершится в 2024 году. Что еще появится в парке? Спойлер: еще потребуется около пяти лет, чтобы выросли кустарники и деревья.
11:04 "Каждый вложенный рубль дал минимум восемь рублей эффекта". Математика от Владислав Вакаев, который считает, что 400 миллионов рублей на реконструкцию парка — копейки.
13:06 "Мы стали заложниками собственной популярности". Почему парк не справляется с большим количеством посетителей (350 тысяч человек в месяц) и как решить эту проблему.
16:23 В "Изумрудном" появится "зеленый пляж". Как сделать так, чтобы вместо красивой поляны в парке не появился "огород".
19:31 В этом году в парке заработал пруд, но в жару "Изумрудный" превратился в большой пляж. Почему не только подростки, но взрослые лезут в воду и как с этим можно бороться.
21:30 Что за гадюка завелась в "Изумрудном" и почему ее могли подкинуть конкуренты парка.
22:47 Почему культура тихого и семейного отдыха в парках до Барнаула дошла только сегодня. В "Изумрудный" все больше ходят офисные работники. Владислав Вакаев уверен, что один час нахождения в парке "продлевает" жизнь на два часа.
28:22 "Мы совершили парковую революцию". Что нужно сделать, чтобы таких парков, как "Изумрудный", в Барнауле было больше.
31:00 "То, что там нет парка для десятков тысяч людей, — это преступление". Владислав Вакаев уверен, что за ТРЦ "Европа" в ближайшие годы появится большой парк.
32:30 Почему лучше построить пять новых парков, чем потратить два миллиарда рублей на новое здание для Художественного музея в Барнауле.
09:54:42 22-08-2023
Славик, парк - это хорошо. Но и репутация - вещь такая изменчивая. Своим "участием" в выборах губернатора, а вернее выступлением в виде ряженого спойлера для Петровича, Славик сильно уронил свой и без того невысокий авторитет...
10:04:54 22-08-2023
Гость (09:54:42 22-08-2023) Славик, парк - это хорошо. Но и репутация - вещь такая измен... Ты сделай парк, потом о репутации своей говори. Славик... Ишь, блин, диванный политолог, сам-то чем прославился?
10:35:32 22-08-2023
Гость (10:04:54 22-08-2023) Ты сделай парк, потом о репутации своей говори. Славик... Иш... Я парками не занимаюсь, у меня другая сфера деятельности. Про себя вообще говорить не скромно, поэтому оставим эту тему. Вернемся к Славику) А обязательно "делать" парк, чтобы иметь своё мнение и высказывать его? А может ты утрёшься и не будешь другим людям указывать что им можно говорить, а что нельзя) Ты мне никто, что ты есть, что тебя нет...
11:14:04 23-08-2023
Гость (10:35:32 22-08-2023) Я парками не занимаюсь, у меня другая сфера деятельности. Пр... так ты тоже вакаеву указываешь, что ему делать, а что нет))) наелся этодругина?
11:09:56 22-08-2023
Гость (10:04:54 22-08-2023) Ты сделай парк, потом о репутации своей говори. Славик... Иш... Так на чужие деньги чего бы не делать, да с помощью административного ресурса! Вы о чем???? да и не без собственного интереса, надо понимать, защитничек....
12:17:47 22-08-2023
Гость (10:04:54 22-08-2023) Ты сделай парк, потом о репутации своей говори. Славик... Иш... Согласна с Вами, пока пуха много - больше, чем практических дел!
11:08:58 22-08-2023
Гость (09:54:42 22-08-2023) Славик, парк - это хорошо. Но и репутация - вещь такая измен... Абсолютно с Вами согласна и я и мои многочисленные коллеги, друзья, знакомые! И вообще власть не просто портит людей, а даже извращает!
14:20:28 22-08-2023
Гость (09:54:42 22-08-2023) Славик, парк - это хорошо. Но и репутация - вещь такая измен... так он теперь в почёте перед администрацией!
10:28:27 22-08-2023
За участие в предвыборной клоунаде сей тип должен быть предан обструкции.
11:11:37 22-08-2023
Гость (10:28:27 22-08-2023) За участие в предвыборной клоунаде сей тип должен быть преда... Невозможно не согласиться!
11:13:53 22-08-2023
Испортился человечек, а начинал неплохо, человечный был, не заносчивый! а сейчас как подменили -сноб да с великим апломбом! А ведь жизнью доказано, чем умнее человек, тем он проще!!!
12:16:42 22-08-2023
Самодовольство должны быть в меру (!), а не как у некоторых от наделенной власти, случайных удачных стечений обстоятельств! Типа "заложник обстоятельств" в хорошем смысле, но от которого мало что зависит, но заносчивость УЖЕ выросла и продолжает расти в геометрической прогрессии!!!
13:06:52 22-08-2023
РЕВОЛЮЦИОНЕР, БЛИН!
13:48:00 22-08-2023
Гость (13:06:52 22-08-2023) РЕВОЛЮЦИОНЕР, БЛИН!... Кем он себя мнит? Ульяновым, Троцким, может, Берией?
14:46:16 22-08-2023
Гость (13:48:00 22-08-2023) Кем он себя мнит? Ульяновым, Троцким, может, Берией?... ты дебил?
16:59:16 22-08-2023
Гость (14:46:16 22-08-2023) ты дебил?... ты вакаев?
14:18:56 22-08-2023
Уберите это самодовольное лицо, ну не прилично! Тоже мне, хозяин положения! )))
14:19:20 22-08-2023
Не ндравятся ему шашлыки и водочка… Новый людь? А про наркоту плохого не говорит. Так вот где собака порылась!
14:42:23 22-08-2023
Ну кто там денег отщипнул конечно же продлил себе безбедную жизнь. А веселиться на кладбище - так себе затея.