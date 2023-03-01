Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО

Для окончательной ратификации документа необходимо его утверждение президентом республики Саули Ниинистё

01 марта 2023, 19:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Большинство депутатов парламента Финляндии проголосовали за принятие законопроекта о присоединении страны к Североатлантическому альянсу. Об этом сообщает ТАСС.

"За" проголосовали 184 депутата, "против" – 7 парламентариев. Для окончательной ратификации законопроекта необходимо его утверждение президентом республики Саули Ниинистё.

Напомним, что после начала российской спецоперации на Украине Швеция и Финляндия решили отказаться от нейтралитета и подали заявки на вступление в НАТО. Против членства скандинавских стран в альянсе выступила Турция. В результате переговоров стороны на время уладили спорные вопросы. Тогда страны получили приглашение в альянс, однако Анкара не ратифицировала заявки Стокгольма и Хельсинки.

После того как лидер датской ультраправой партии "Жёсткий курс" Расмус Палудан сжёг Коран у посольства Турции в Стокгольме, Анкара стала выступать против членства Швеции в альянсе. Финляндия решила подать заявку на членство отдельно от Швеции.