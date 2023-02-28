Не так страшен пакет, как его малевали. Санкции Запада против РФ лишились смысла

Эксперты оценили очередной пакет антироссийских санкций ЕС

28 февраля 2023, 06:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Несмотря на серьёзные предварительные разногласия, Евросоюз всё-таки принял "юбилейный", десятый по счёту пакет антироссийских санкций. Таким образом, наша страна, уже будучи уверенным мировым лидером по объёму введённых против неё рестрикций, нарастила отрыв от ближайших преследователей.

Не секрет, что еврочиновники стремились приурочить принятие пакета к 24 февраля – годовщине начала СВО на Украине, которая и стала формальной причиной введения волны ограничений. Чем отличается очередной "подарок" ЕС для России, какие может вызвать последствия? В этом попробовал разобраться журналист amic.ru Андрей Магас.

Мирный атом оставили в покое

В процессе разработки очередного комплекса мер чиновники ЕС заявляли, что он будет весьма существенным и крайне разрушительным для российской экономики. Европейская пресса обещала, что санкции коснутся российского атомного сектора, хотя ранее это направление трогать избегали. Однако мирный атом не пострадал: известно, что на защиту сотрудничества в этой сфере встали как минимум два государства – Венгрия и Франция. Опрошенные amic.ru эксперты предположили, что в реальности противников было куда больше, просто ряд стран не пожелали "светить" свою позицию.

По словам руководителя компании "АтомЦентр" Александра Уварова, ничего удивительного в позиции Парижа и Будапешта нет.

Всё-таки с французами нас связывает ряд проектов, хотя их количество за последние годы заметно сократилось, однако они не хотят отказываться от взаимодействия, поэтому высказали негативное отношение. Что касается венгров, то в будущем году "Росатом" там начнёт строить АЭС "Пакш-2", – пояснил он amic.ru.

К этому можно добавить, что Франция регулярно получает из России ядерное топливо, к тому же надеется привлечь российских специалистов к модернизации атомной отрасли – страна, некогда активно развивавшая свои АЭС, в последние годы сбавила темпы из-за т. н. "зелёного перехода". Венгрия же и вовсе стремится активно развивать отрасль – действующая станция "Пакш" (построенная ещё в социалистический период) вырабатывает до половины всей электроэнергии в стране. Ввод в действие "Пакш-2" (строительство будет продолжаться до десяти лет) позволит существенно нарастить этот показатель. Более того, в условиях надвигающегося на страны ЕС энергетического голода Будапешт ненавязчиво предлагает желающим нарастить поставки энергии (мадьяры уже сейчас зарабатывают на этом).

Особое внимание ЕС уделил запрету на поставки товаров двойного назначения, а также на их транзит через российскую территорию – европейские чиновники уверены, что таким образом некоторые компании-производители стремятся обойти санкции и поставляют РФ хитрыми путями недозволенные товары. В запрещённый список, интересующий большей частью бизнес, вошли, например, тяжёлые грузовые автомобили и запчасти для них, погрузчики, полуприцепы, различная спецтехника, снегоходы, краны, мостовые конструкции и пр. Правда, немалая часть из перечисленного уже поставляется в Россию китайскими компаниями.

Европа тоже потеряет миллиарды

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников отмечает, что Евросоюз и сам потерпит убытки от собственных санкций.

"Запрет на поставки некоторых видов российских материалов, в частности синтетического каучука и битума, вынуждает ЕС искать других поставщиков, что, понятное дело, ведёт к удорожанию продукции у новых поставщиков – сумма издержек превышает для них 1 млрд евро", – рассказал он amic.ru.

Ограничения касаются также более 120 организаций и физических лиц, в том числе банковских структур – Росбанк, банк "Тинькофф", Альфа-Банк. Среди известных персон в списке значится руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, известный врач Леонид Рошаль и другие.

По словам члена наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александра Разуваева, наличие в санкционном списке российских банков среднего звена объясняется подозрительностью еврочиновников.

"В ЕС полагают, что эти финансовые учреждения помогают нашим крупным банкам обходить западные санкции", – объяснил он amic.ru.

Он также напомнил, что из замороженных 300 млрд долларов зарубежных активов Банка России официально известно только о 80 млрд долларов.

"Европейцы, видимо, раскрыли все данные о замороженных активах. Американцы и британцы пока молчат. Ситуация чем-то напоминает ту, что имела место в 1917 году, когда после Октябрьской революции русские деньги в зарубежных банках оказались конфискованы, а чехи вообще украли колчаковское золото. Видимо, у Запада есть желание повторить этот трюк", – считает Разуваев.

Часть введённых запретов просто продублирована из предыдущих санкционных пакетов – в частности, запрет на экспорт в Россию беспилотников, вертолётов, ракет, реактивных двигателей, станков, электроники и др. Однако все эти товары Россия и так не покупает по официальным каналам.

"Есть параллельный импорт, который, конечно, имеет место и будет продолжаться, – заверил amic.ru экономист Никита Кричевский. – Обо всём этом уже говорил наш президент, надо только внимательно его слушать. Практически всё будет поставляться и дальше, но срок ожидания будет немного больше и цена несколько выше. Но это поначалу, а потом, когда все приспособятся, последует уменьшение сроков и снижение цены".

Под санкции попал и отечественный Фонд национального благосостояния (ФНБ) – наша "подушка экономической безопасности", как говорилось в 2008 году при создании данной структуры. Как следует из опубликованных ЕС материалов, это вызвано тем, что средства ФНБ были использованы в 2022 году для покрытия дефицита федерального бюджета в период проведения военной операции на Украине. Более того, в материалах ЕС говорится, что правительство России воспользуется средствами Фонда в 2023 и 2024 годах, при этом не забывая выделять значительные суммы для СВО. Логика понятна.

Однако пресс-служба Минфина РФ уже заявила "Интерфаксу", что "новые ограничения не отразятся на доступности для правительства РФ средств ФНБ, все запланированные инвестиции из средств Фонда будут осуществлены в плановом режиме".

Политика рулит экономикой

Никита Масленников уверен, что содержание "юбилейного" пакета не несёт каких-то принципиально новых мер.

"Стратегическая направленность санкций, видимо, близка к исчерпанию. Но в целом эти меры, конечно, говорят о продолжающейся деградации наших экономических связей с Европой, что неприятно. Однако это ещё и стимул для нас по перенаправлению торговых потоков в других направлениях, поиску новых партнёров на других рынках – в Азии, Латинской Америке, Африке", – отмечает он.

По словам Александра Разуваева, для большинства российских граждан никаких издержек эти ограничения не несут.

"Десятый пакет можно положить в пакет с другими пакетами и жить дальше. Если вы работаете в России, ведёте бизнес в России, пользуетесь российской банковской системой, покупаете ценные бумаги на Московской бирже – можете забыть про этот пакет", – уверен он.

Политолог Вадим Трухачев обращает внимание, что под ограничения попадает почти половина экспорта ЕС в Россию. Причём, по его словам, особенно тяжело в этих условиях приходится компаниям, которые вынуждены принимать решения о сворачивании бизнеса в России буквально на ходу.

По словам собеседника, наши предприятия должны срочно переориентироваться на поставщиков продукции в других частях света, а с Европой выстраивать экономические контакты, так сказать, по остаточному принципу.



"Продукцию, которую ранее нам поставлял ЕС, следует найти в других регионах мира. Если не всю, то как можно более широкий объём товаров", – заявил он amic.ru. – Данная ситуация ещё раз опровергает утверждения некоторых наших политиков о возможности сохранения прагматичных контактов с Евросоюзом. Ничего подобного – там политика довлеет над экономикой, но никак не наоборот", – подчеркнул эксперт.