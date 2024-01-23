СМИ: столицу Украины перенесут во Львов после поражения ВСУ
В случае поражения ВСУ председателем нового правительства могут назначить главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова
23 января 2024, 23:27, ИА Амител
После поражения ВСУ в конфликте с Россией столицу Украины перенесут во Львов. Об этом пишет Asia Times.
Обозреватель издания подчеркнул, что США понимают, что им не удастся одержать победу в конфликте с Россией, а потому они готовятся к новым шагам. В материале отмечается, что новая стратегия относительно Украины наметилась в последние месяцы. В случае поражения правительству страны, вероятно, придется "эвакуироваться" из Киева.
Кроме того, издание предполагает, что в случае поражения ВСУ председателем нового правительства могут назначить главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.
05:36:08 24-01-2024
Аха. Столицу - во Львов, а Львов в Польшу...
07:38:33 24-01-2024
Понятно, что статью заказали, может сам Буданов, может Порошенко, может наши, чтобы Буданова с Зеленским поссорить, но все равно приятно. Только почему во Львов, может в Варшаву. Ведь если ВСУ потерпит поражение, некому будет защищать Львов, если на Украину не зайдут поляки. Но тогда Львов опять будет Лемберг
08:38:12 24-01-2024
Буданова первого надо приговорить и привести в исполнение.А то лучше его же методами.Так скорее будет.
10:18:52 24-01-2024
Может сразу в Варшаву, или в Нью-Йорк...?
12:18:24 24-01-2024
Ага. Точно. В Нью-Васюки перенесут...
16:25:17 24-01-2024
Перенесут не скоро, до Киева далеко еще.
20:18:00 25-01-2024
Создание буферного государства Украина(Галиция) - очень плохая идея. Так как эти территории изначально принадлежали Руси(России) и в своё время были отторгнуты Польшей и Литвой. Неужели у кого-то возникают бредовые идеи о возрождении Речи Посполитой??? Земли России - это земли России. И никто их раздавать не намерен.