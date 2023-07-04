Парней, мимоходом сломавших шлагбаум, ищут в Барнауле
Для того, чтобы починить ограничитель, нужны деньги
04 июля 2023, 17:38, ИА Амител
Кадр из видео
В Барнауле ищут парней, которые во время прогулки сломали шлагбаум. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".
Двое молодых людей во время прогулки подошли к ограничителю и сильно его расшатали. По словам авторов сообщения, из-за этого шлагбаум перестал функционировать, а на ремонт и настройку нужны деньги.
Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения, хулиганов ищут через социальные сети.
Ранее сообщалось, что шлагбаум на въезде во двор многоквартирного дома в Барнауле сломал невнимательный курьер.
08:34:27 05-07-2023
респект пацанам,для них еще есть много работы...
09:25:44 05-07-2023
хулиганов ищут ------ Хулиганы это те, кто эти самые "ограничители" понаставили, а не эти пацаны. Пацанам респект и уважуха!!!!!!!!!!!!!!