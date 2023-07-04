Парней, мимоходом сломавших шлагбаум, ищут в Барнауле

Для того, чтобы починить ограничитель, нужны деньги

04 июля 2023, 17:38, ИА Амител

Кадр из видео

В Барнауле ищут парней, которые во время прогулки сломали шлагбаум. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Двое молодых людей во время прогулки подошли к ограничителю и сильно его расшатали. По словам авторов сообщения, из-за этого шлагбаум перестал функционировать, а на ремонт и настройку нужны деньги.

Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения, хулиганов ищут через социальные сети.

Ранее сообщалось, что шлагбаум на въезде во двор многоквартирного дома в Барнауле сломал невнимательный курьер.