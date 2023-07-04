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Парней, мимоходом сломавших шлагбаум, ищут в Барнауле

Для того, чтобы починить ограничитель, нужны деньги

04 июля 2023, 17:38, ИА Амител

Кадр из видео
Кадр из видео

В Барнауле ищут парней, которые во время прогулки сломали шлагбаум. Об этом рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул".

Двое молодых людей во время прогулки подошли к ограничителю и сильно его расшатали. По словам авторов сообщения, из-за этого шлагбаум перестал функционировать, а на ремонт и настройку нужны деньги.

Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения, хулиганов ищут через социальные сети. 

Ранее сообщалось, что шлагбаум на въезде во двор многоквартирного дома в Барнауле сломал невнимательный курьер.

Барнаул Происшествия

Комментарии 2

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Гость

08:34:27 05-07-2023

респект пацанам,для них еще есть много работы...

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Гость

09:25:44 05-07-2023

хулиганов ищут ------ Хулиганы это те, кто эти самые "ограничители" понаставили, а не эти пацаны. Пацанам респект и уважуха!!!!!!!!!!!!!!

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